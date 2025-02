Bari, Maggiore: «Lavorando quotidianamente possiamo avvicinarci all’obiettivo promozione»

Il centrocampista del Bari, Giulio Maggiore, è uno degli acquisti del calciomercato invernale dei biancorossi. Il giocatore ha parlato in conferenza stampa per presentarsi ai suoi nuovi tifosi. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

Cosa non ha funzionato questi primi mesi a Salerno?

«La retrocessione è stata pesante per come è arrivata, per una serie di motivi che ti porti dentro, poi anche il ritiro successivo non è stato facile con il mercato aperto. Malgrado qualche richiesta sono rimasto lì, ma la testa e la situazione a livello tecnico non è stata delle più facili. Ci sono alti e bassi, che vanno affrontati».

Cosa rappresenta Bari per Maggiore?

«La mia voglia di rivalsa, di tornare ad essere quello che comunque sono stato e so di essere mi ha spinto a venire qui. La voglia e l’ambizione e il desiderio di tornare a fare quello che so fare è tanta. C’è da lavorare quotidianamente su se stessi e mettersi a disposizione della squadra. Questo è il mio obiettivo. Voglio affrontare questi mesi a Bari con grande spirito, voglia e fare questi mesi nel miglior modo possibile e poi capire cosa accadrà l’anno prossimo».

L’obbligo di riscatto in caso di A è uno stimolo in più?

«Sicuramente sì, ma a prescindere da questo c’è voglia di far vedere il giocatore che sono. È un obiettivo che quotidianamente lavorando si può avvicinare. Poi sappiamo quanto sia complicato. C’è voglia di fare bene poi vedremo, cosa sarà tra qualche mese».