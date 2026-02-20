Padova-Bari, Andreoletti: «Scontro diretto, vogliamo recuperare i punti dell’andata»

PADOVA – Voglia di campo, tensione da scontro diretto e necessità di fare punti. Matteo Andreoletti presenta così Padova-Bari, gara chiave del campionato di Serie B.

«Abbiamo voglia che arrivi la partita. È uno scontro direttissimo», ha dichiarato il tecnico biancoscudato alla vigilia.

Assenze e rientri

Non mancano le defezioni. «Non ci sarà il Papu, speriamo di recuperarlo per la prossima. Anche Ghiglione è out per una ferita alla gamba». Buone notizie invece su Lasagna: «Ci sarà, lo convochiamo. Non credo ci siano problemi».

Sul portiere, Andreoletti mantiene equilibrio: «Sorrentino ci fornisce ampie garanzie, anche se Fortin stava facendo bene. Deve uscire da questa situazione come uomo e calciatore migliore, indipendentemente dall’utilizzo».

Capitolo Caprari: «Sta bene. Tecnicamente è indiscutibile, risolto il problema al ginocchio è solo questione di minutaggio. Sta a me capire come e quando inserirlo».

«Serve intensità»

Il Bari arriva in un momento delicato, ma Andreoletti non si fida: «Preferisco affrontare squadre in trend positivo. Il Bari ha qualità tecniche e non possiamo essere sorpresi dal loro atteggiamento. Longo lo stimo molto, le sue squadre sono aggressive».

Il tecnico chiede intensità e agonismo: «La sconfitta con la Samp ci ha lasciato amaro in bocca. Non sono stati superiori a noi e quando è così bisogna raccogliere punti. Dobbiamo giocare con l’energia giusta».

Recuperare i punti persi

Il riferimento è chiaro: «All’andata abbiamo lasciato punti. Dobbiamo essere ancora più avvelenati, recuperare quelli di ottobre».

Andreoletti si aspetta una gara tesa, equilibrata: «In B si gioca sull’episodio. Dobbiamo restare dentro la partita fino all’ultimo secondo. Non sarà una sfida garibaldina, sarà complicata».

Margini di crescita

Il Padova cerca maggiore concretezza: «Siamo stati poco pericolosi in area? Dobbiamo migliorare. In B non vedo tante occasioni create dalle altre squadre, ma serve essere più concreti».

Infine Pastina: «Potrebbe essere il nostro acquisto invernale in difesa. Ha qualità uniche in costruzione. Non partirà titolare, ma può alzare il livello del reparto».

Padova-Bari vale molto più di tre punti. Un risultato positivo potrebbe indirizzare il cammino di entrambe le squadre. Andreoletti lo sa: «Abbiamo le capacità di interpretare tante gare dentro la stessa partita. Dobbiamo essere flessibili, senza stravolgere la nostra ossatura».