Ardemagni: «La promozione diretta se la giocano Frosinone, Venezia e Monza»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026
file3 - 2026-02-20T135325.465

 

Centonove reti in 352 presenze in Serie B fanno di Matteo Ardemagni uno dei bomber più prolifici della categoria. L’ex attaccante ha analizzato la corsa promozione e la lotta salvezza, indicando le sue favorite.

Sul cambio in panchina dell’Avellino, con l’addio a Biancolino e l’arrivo di Davide Ballardini, è netto: «Conosco bene Raffaele, è una persona fantastica e un professionista eccezionale. Ha compiuto un’impresa vincendo la C e riportando i lupi in B. Purtroppo però il calcio è spietato e quando i risultati non arrivano paga solo l’allenatore. Mi dispiace molto, perché sono convinto che le colpe sono dei giocatori».

Sulla promozione diretta non ha dubbi: «Il Frosinone è una signora squadra e se la giocherà col Venezia e il Monza fino alla fine. Da questo terzetto usciranno le due che saliranno immediatamente».

Per i playoff indica il Modena: «Sono in netta crescita e, anche se li vedo un gradino sotto rispetto alle prime, sono convinto che saranno protagonisti. La squadra c’è e la piazza può fare la differenza».

Capitolo salvezza per lo Spezia: «Non mi sarei mai aspettato uno Spezia così in difficoltà. La classifica è corta e se la giocheranno fino in fondo, ma per me l’organico è assolutamente da salvezza».

Infine, sull’attaccante più forte della categoria: «Massimo Coda. Un attaccante completo, che avrebbe potuto dire la sua anche in Serie A. I numeri parlano per lui».

Altre notizie

Stroppa-ve-1-650x344

Venezia, Stroppa: «Vietato abbassare la guardia»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026
palermo monza 0-3 (118) (1) Bianco

Monza, Bianco crede nella promozione: «Lotta a quattro. Cerchiamo di fare più punti possibili»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026
file2 - 2026-02-20T121925.347

Reggiana, Micai carica l’ambiente: «Uniti per raggiungere l’obiettivo minimo»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026
masiello-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Corriere dell’Alto Adige: “Südtirol, Masiello per fermare Pohjanpalo”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026
Petagna

Petagna: «L’anno più nero della mia vita. Ci giochiamo la A negli scontri diretti in casa contro Palermo e Venezia»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (8) gravina galassi

Gravina lancia la PGMOL italiana: rivoluzione arbitrale dal 2026-27

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026
palermo carrarese 5-0 (124) pallone

Serie B, 26ª giornata al via: programma e classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026
86c56f9e47559fdcb7a6c6e7d4763fbe-28284-oooz0000

Pescara, salta Sepe: si punta su Brondbo per sostituire Desplanches

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 19, 2026
longo conferenza bari

Bari, Longo: «Non siamo squadra. A Padova per reagire»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 19, 2026
palermo empoli 3-2 (8) inzaghi dionisi

Empoli, Dionisi: «Con il Frosinone serviranno rabbia e coraggio»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 19, 2026
palermo monza 0-3 (118) (1) Bianco

Monza, Bianco avverte: «Niente cali di tensione. Siamo in 4 a lottare per la promozione»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 19, 2026
catanzaro-petriccione-1024x683

Catanzaro, Petriccione suona la carica: «Vogliamo rigiocare i playoff»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 19, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

file3 - 2026-02-20T135325.465

Ardemagni: «La promozione diretta se la giocano Frosinone, Venezia e Monza»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026
Stroppa-ve-1-650x344

Venezia, Stroppa: «Vietato abbassare la guardia»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026
palermo monza 0-3 (118) (1) Bianco

Monza, Bianco crede nella promozione: «Lotta a quattro. Cerchiamo di fare più punti possibili»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026
file2 - 2026-02-20T121925.347

Reggiana, Micai carica l’ambiente: «Uniti per raggiungere l’obiettivo minimo»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026
file1 - 2026-02-20T120448.626

Sudtirol, Castori verso il Palermo: «Affronteremo una delle 4 corazzate del campionato, servirà prestazione di livello assoluto»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026