Ardemagni: «La promozione diretta se la giocano Frosinone, Venezia e Monza»

Centonove reti in 352 presenze in Serie B fanno di Matteo Ardemagni uno dei bomber più prolifici della categoria. L’ex attaccante ha analizzato la corsa promozione e la lotta salvezza, indicando le sue favorite.

Sul cambio in panchina dell’Avellino, con l’addio a Biancolino e l’arrivo di Davide Ballardini, è netto: «Conosco bene Raffaele, è una persona fantastica e un professionista eccezionale. Ha compiuto un’impresa vincendo la C e riportando i lupi in B. Purtroppo però il calcio è spietato e quando i risultati non arrivano paga solo l’allenatore. Mi dispiace molto, perché sono convinto che le colpe sono dei giocatori».

Sulla promozione diretta non ha dubbi: «Il Frosinone è una signora squadra e se la giocherà col Venezia e il Monza fino alla fine. Da questo terzetto usciranno le due che saliranno immediatamente».

Per i playoff indica il Modena: «Sono in netta crescita e, anche se li vedo un gradino sotto rispetto alle prime, sono convinto che saranno protagonisti. La squadra c’è e la piazza può fare la differenza».

Capitolo salvezza per lo Spezia: «Non mi sarei mai aspettato uno Spezia così in difficoltà. La classifica è corta e se la giocheranno fino in fondo, ma per me l’organico è assolutamente da salvezza».

Infine, sull’attaccante più forte della categoria: «Massimo Coda. Un attaccante completo, che avrebbe potuto dire la sua anche in Serie A. I numeri parlano per lui».