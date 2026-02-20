Venezia, Stroppa: «Vietato abbassare la guardia»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026
Stroppa-ve-1-650x344

Alla vigilia della sfida contro il Delfino Pescara 1936, il tecnico del Venezia Giovanni Stroppa ha parlato in conferenza stampa, sottolineando l’importanza di non abbassare la guardia nella fase decisiva della stagione.

«Abbiamo ripreso la marcia, soprattutto con la prestazione. I quattro gol sono stati un bel segnale, ma ora si gioca ancora. Domani sarà l’ennesima sfida per cercare di fare più punti possibili da qui alla fine», ha esordito l’allenatore arancioneroverde.

Massimo rispetto per il Pescara: «Di sicuro ci sono delle partite da vedere, soprattutto le ultime, che non ci possono fare abbassare la guardia. Abbiamo in mano l’obiettivo, le motivazioni devono arrivare da sole. Non credo di poter motivare la squadra ulteriormente cercando di trovare cose che non esistono. Questa squadra ha grande responsabilità. Si va avanti, rispettando tutti, sapendo che ci saranno difficoltà domani. L’obiettivo è troppo importante per disperdere energie».

Sull’andata e sulla crescita della squadra: «Non credo che conti pensare all’andata. Abbiamo commesso errori che ci hanno permesso di migliorare le prestazioni. Bisogna giocare come abbiamo sempre fatto, tenendo conto di quello che possiamo fare. È troppo importante essere concentrati su quello che possiamo fare».

Stroppa ha poi analizzato gli avversari: «Rispetto a settembre il Pescara di Gorgone ha dato un’identità più coraggiosa, cambiando nell’ultima partita. Non ha disperso le qualità di andare in verticale e ha trovato a centrocampo un giocatore come Brugman che ha qualità oltre la media. È vero che arrivano da un percorso di difficoltà, ma mi sembra che nelle ultime prestazioni abbiano raccolto cose importanti».

Infine, una riflessione sulla gestione della rosa: «Noi dobbiamo continuare a giocare partita dopo partita; a Cesena ho fatto cinque cambi e tutti i subentrati hanno dato risposte positive. Questo dà tanta motivazione anche a me per poter gestire di più la rosa. Come ho già detto in passato il segreto di questa squadra sono i giocatori che sono indietro nelle gerarchie, so che su di loro posso contare sempre».

Altre notizie

palermo monza 0-3 (118) (1) Bianco

Monza, Bianco crede nella promozione: «Lotta a quattro. Cerchiamo di fare più punti possibili»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026
file2 - 2026-02-20T121925.347

Reggiana, Micai carica l’ambiente: «Uniti per raggiungere l’obiettivo minimo»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026
masiello-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Corriere dell’Alto Adige: “Südtirol, Masiello per fermare Pohjanpalo”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026
Petagna

Petagna: «L’anno più nero della mia vita. Ci giochiamo la A negli scontri diretti in casa contro Palermo e Venezia»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (8) gravina galassi

Gravina lancia la PGMOL italiana: rivoluzione arbitrale dal 2026-27

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026
palermo carrarese 5-0 (124) pallone

Serie B, 26ª giornata al via: programma e classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026
86c56f9e47559fdcb7a6c6e7d4763fbe-28284-oooz0000

Pescara, salta Sepe: si punta su Brondbo per sostituire Desplanches

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 19, 2026
longo conferenza bari

Bari, Longo: «Non siamo squadra. A Padova per reagire»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 19, 2026
palermo empoli 3-2 (8) inzaghi dionisi

Empoli, Dionisi: «Con il Frosinone serviranno rabbia e coraggio»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 19, 2026
palermo monza 0-3 (118) (1) Bianco

Monza, Bianco avverte: «Niente cali di tensione. Siamo in 4 a lottare per la promozione»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 19, 2026
catanzaro-petriccione-1024x683

Catanzaro, Petriccione suona la carica: «Vogliamo rigiocare i playoff»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 19, 2026
palermo modena 1-1 (4) nieling dellavalle Pohjanpalo

Modena, Dellavalle avverte: «Con la Juve Stabia è uno scontro diretto»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 19, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Stroppa-ve-1-650x344

Venezia, Stroppa: «Vietato abbassare la guardia»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026
palermo monza 0-3 (118) (1) Bianco

Monza, Bianco crede nella promozione: «Lotta a quattro. Cerchiamo di fare più punti possibili»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026
file2 - 2026-02-20T121925.347

Reggiana, Micai carica l’ambiente: «Uniti per raggiungere l’obiettivo minimo»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026
file1 - 2026-02-20T120448.626

Sudtirol, Castori verso il Palermo: «Affronteremo una delle 4 corazzate del campionato, servirà prestazione di livello assoluto»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026
2f297853-83a6-4d81-a682-79aba78dc9b8

Perinetti presenta il suo libro a Parma: l’Athletic Club Palermo al fianco della lotta ai disturbi alimentari

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026