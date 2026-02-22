Padova-Bari 1-1, botta e risposta all’Euganeo. Gli Highlights

Finisce 1-1 la sfida tra Padova e Bari all’Euganeo. Un punto che serve relativamente a entrambe: i veneti non riescono a consolidare la posizione tranquilla, i pugliesi muovono la classifica ma restano invischiati nella zona calda. Come racconta Roberto Timpini sul Corriere dello Sport, è stata una gara dai due volti, con il Padova brillante in avvio e il Bari capace di reagire nel momento più delicato.

Il vantaggio dei padroni di casa arriva al primo vero affondo. Buonaiuto batte un angolo, riceve nuovamente palla e la rimette al centro dove Di Mariano, lasciato solo dalla difesa barese, insacca con un piattone su cui Cerofolini non può intervenire. Un colpo che sembra poter indirizzare la gara.

Al 27’, come evidenzia Roberto Timpini sul Corriere dello Sport, il Padova sfiora anche il raddoppio: azione ben costruita con Buonaiuto che serve Barreca, cross perfetto per Bortolussi, ma Cerofolini salva con il piede sull’attaccante veneto a tu per tu.

Il Bari, però, non crolla. In pieno recupero arriva il pareggio: assist di Cavuoti per Piscopo che controlla e batte Sorrentino per l’1-1.

Nella ripresa la sfida si fa più equilibrata. Il Padova prova a riprendere in mano il pallino del gioco, ma senza creare veri pericoli. Al 26’ Di Mariano tenta dal limite, deviazione decisiva di Piscopo che consente a Cerofolini di bloccare. Al 34’ brivido per i veneti con Rao che supera Belli e sfiora il palo con un destro insidioso.

Come sottolinea ancora Roberto Timpini sul Corriere dello Sport, il finale non regala altri sussulti decisivi. Il risultato resta in equilibrio e le due squadre si dividono la posta, in una gara che lascia rimpianti soprattutto al Padova per l’occasione mancata nel primo tempo.