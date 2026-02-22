Padova-Bari 1-1, botta e risposta all’Euganeo. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
0323870878

Finisce 1-1 la sfida tra Padova e Bari all’Euganeo. Un punto che serve relativamente a entrambe: i veneti non riescono a consolidare la posizione tranquilla, i pugliesi muovono la classifica ma restano invischiati nella zona calda. Come racconta Roberto Timpini sul Corriere dello Sport, è stata una gara dai due volti, con il Padova brillante in avvio e il Bari capace di reagire nel momento più delicato.

Il vantaggio dei padroni di casa arriva al primo vero affondo. Buonaiuto batte un angolo, riceve nuovamente palla e la rimette al centro dove Di Mariano, lasciato solo dalla difesa barese, insacca con un piattone su cui Cerofolini non può intervenire. Un colpo che sembra poter indirizzare la gara.

Al 27’, come evidenzia Roberto Timpini sul Corriere dello Sport, il Padova sfiora anche il raddoppio: azione ben costruita con Buonaiuto che serve Barreca, cross perfetto per Bortolussi, ma Cerofolini salva con il piede sull’attaccante veneto a tu per tu.

Il Bari, però, non crolla. In pieno recupero arriva il pareggio: assist di Cavuoti per Piscopo che controlla e batte Sorrentino per l’1-1.

Nella ripresa la sfida si fa più equilibrata. Il Padova prova a riprendere in mano il pallino del gioco, ma senza creare veri pericoli. Al 26’ Di Mariano tenta dal limite, deviazione decisiva di Piscopo che consente a Cerofolini di bloccare. Al 34’ brivido per i veneti con Rao che supera Belli e sfiora il palo con un destro insidioso.

Come sottolinea ancora Roberto Timpini sul Corriere dello Sport, il finale non regala altri sussulti decisivi. Il risultato resta in equilibrio e le due squadre si dividono la posta, in una gara che lascia rimpianti soprattutto al Padova per l’occasione mancata nel primo tempo.

Altre notizie

4d10ba5209

Venezia, fuga possibile: 3-2 al Pescara e allungo in vetta. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
Screenshot 2026-02-22 072056

Donadoni si salva al “Manuzzi”: rimonta da brividi, Cesena ko tra i fischi. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
Tullio-Calzone-1024x575

Palermo forza d’urto, lotta promozione apertissima. Il punto di giornata in Serie B

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (137)

Palermo-Südtirol 3-0, emozioni e spettacolo: rivivi la fotogallery del match

Alessandra Lo Monaco Febbraio 21, 2026
MIGNANI

Cesena-Spezia, Mignani: «Prendiamo gol con troppa facilità»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (94) Gregucci

Sampdoria, Gregucci dopo la sconfitta con il Mantova: «Abbiamo fatto dei passi indietro»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026
Screenshot 2026-02-21 212701

Serie B: il Monza batte 1-0 la Carrarese e conquista il secondo posto. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026
Screenshot 2026-02-21 210831

Venezia-Pescara, Adorante: «Ci siamo messi in difficoltà da soli»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026
Screenshot 2026-02-21 205708

Padova-Bari, Di Mariano: «Per salvarci queste partite vanno vinte»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026
Stroppa-ve-1-650x344

Venezia-Pescara, Stroppa: «Dovevamo essere più equilibrati, commessi errori gratuiti»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026
Screenshot 2026-02-21 185136

Prossimo avversario Palermo. Pescara, Gorgone: «Servono punti, ora rabbia e coraggio»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026
Screenshot 2026-02-21 184632

Prossimo avversario Palermo. Pescara, Bettella: «Siamo vivi, ma c’è grande rammarico»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

0323870878

Padova-Bari 1-1, botta e risposta all’Euganeo. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
4d10ba5209

Venezia, fuga possibile: 3-2 al Pescara e allungo in vetta. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
Screenshot 2026-02-22 072056

Donadoni si salva al “Manuzzi”: rimonta da brividi, Cesena ko tra i fischi. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
Tullio-Calzone-1024x575

Palermo forza d’urto, lotta promozione apertissima. Il punto di giornata in Serie B

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (131)

Corriere dello Sport: “Palermo-Südtirol 3-0. Le pagelle”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026