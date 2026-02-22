Monza cinico a Carrara: Hernani firma il colpo che vale il secondo posto. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
Screenshot 2026-02-22 072957

Il Monza passa a Carrara e si riprende il secondo posto, tornando a vedere da vicino la Serie A diretta. Come racconta Riccardo Tofanelli sul Corriere dello Sport, basta una punizione di Hernani al 4’ della ripresa per piegare una Carrarese generosa ma sfortunata, alla terza sconfitta consecutiva.

La squadra di Bianco si affida al talento del brasiliano alle spalle di Cutrone e Dany Mota, mentre Calabro conferma il 3-5-2 con il tandem offensivo Abiuso-Finotto e il ritorno di Parlanti a centrocampo dopo cinque panchine.

Nella prima frazione, come evidenzia Riccardo Tofanelli sul Corriere dello Sport, la partita vive soprattutto di duelli in mediana. Tanta prudenza e poche occasioni, ma è la Carrarese a dare l’impressione di poter colpire con rapide ripartenze. Il Monza prova ad avvolgere la manovra, senza però trovare varchi decisivi.

La svolta arriva a inizio secondo tempo. Hernani calcia una punizione velenosa: il pallone rimbalza davanti a Bleve e si insacca. È il quinto gol in sette partite da gennaio per il centrocampista, un dato che certifica il suo momento magico.

Gli apuani reagiscono e sfiorano il pareggio con Abiuso e Finotto. Calabro prova a cambiare volto alla gara inserendo Rubino, Belloni, Torregrossa e Distefano. La squadra cresce d’intensità, ma il Monza resiste. Nel finale viene annullato al Var un gol a Bakoune per fallo di mano.

Come sottolinea ancora Riccardo Tofanelli sul Corriere dello Sport, i tre punti prendono la strada della Brianza. Il Monza rilancia le proprie ambizioni, la Carrarese resta a secco dal 24 gennaio e deve fare i conti con un momento complicato.

