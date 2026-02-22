Catanzaro, Aquilani vola. Entella ko. Gli Highlights
Vittoria di grande spessore per il Catanzaro che passa a Chiavari contro la Virtus Entella e consolida il quinto posto in classifica. Come racconta Marco Materassi sul Corriere dello Sport, la squadra di Aquilani interpreta con maturità una gara complessa e allunga la striscia positiva.
«Gara difficile, interpretata bene con la massima concentrazione», ha commentato Aquilani dopo il successo. Con i tre punti del “Comunale”, i calabresi centrano la quarta vittoria consecutiva dopo i successi contro Reggiana, Pescara e Mantova, riscattando definitivamente la sconfitta di fine gennaio contro il SüdTirol.
Secondo Marco Materassi sul Corriere dello Sport, il Catanzaro parte forte, pressa alto e non si abbassa mai, impedendo all’Entella di costruire con continuità. Iemmello si rende pericoloso nei primi minuti, mentre i liguri rispondono con Debenedetti. Il vantaggio arriva allo scadere del primo tempo: Favasuli finalizza su assist di Re Pietro e firma lo 0-1.
Nella ripresa il match si accende. Petriccione raddoppia di testa su angolo di Pontisso, ma poco dopo lo stesso centrocampista sbaglia un disimpegno e Franzone accorcia per l’Entella. La gara sembra riaprirsi, ma il Catanzaro reagisce immediatamente: Pompetti, servito da Pittarello, sigla il terzo gol che spegne le speranze biancocelesti.
Come sottolinea ancora Marco Materassi sul Corriere dello Sport, il doppio vantaggio finale mette al sicuro il risultato e fa esplodere la festa giallorossa. Il Catanzaro conferma solidità, qualità e ambizione, rilanciando con forza le proprie credenziali in zona alta.