Mantova ribalta la Sampdoria: Bragantini firma la doppietta decisiva. Gli Highlights

Si ferma a sei la striscia di risultati utili consecutivi della Sampdoria, battuta 2-1 a Mantova. Come racconta Gabriele Gilli sul Corriere dello Sport, è la doppietta di Bragantini a ribaltare una gara che nel primo tempo sembrava indirizzata verso i blucerchiati.

Per la squadra di Gregucci si tratta di una battuta d’arresto pesante, che complica la rincorsa alla zona play-off. Il 2026 si era aperto con segnali incoraggianti, ma il passo falso di Mantova riporta i liguri alla realtà.

Secondo Gabriele Gilli sul Corriere dello Sport, l’avvio è tutto di marca Sampdoria. Il predominio territoriale si concretizza con il gol di Begic, favorito da una grave disattenzione difensiva dei virgiliani. I blucerchiati controllano il match e trovano davanti a sé un Bardi protagonista di interventi decisivi che tengono in vita il Mantova.

Nella ripresa cambia tutto. Modesto pesca dalla panchina le carte giuste: Buso, Radaelli e soprattutto Bragantini. I nuovi ingressi alzano ritmo e intensità, mettendo in difficoltà la retroguardia ospite. Bragantini prima trova il pareggio e poi completa la rimonta con un secondo sigillo che pesa enormemente nella corsa salvezza dei lombardi.

Come sottolinea ancora Gabriele Gilli sul Corriere dello Sport, il Mantova festeggia tre punti fondamentali, mentre la Sampdoria esce ridimensionata, con la consapevolezza di aver sprecato un’occasione per restare agganciata al treno play-off.