Giornale di Sicilia: “Palermo sull’ottovolante. Tris al Südtirol, la A a -3”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (34)

Un’altra meraviglia. Così Luigi Butera racconta sul Giornale di Sicilia il 3-0 del Palermo contro il Südtirol, una vittoria che vale l’ottavo successo consecutivo al “Barbera” — record assoluto — e il 14° risultato utile di fila.

Nel suo approfondimento sul Giornale di Sicilia, Luigi Butera sottolinea come il Palermo abbia finalmente rosicchiato punti alle rivali: il Venezia resta a +5, ma la promozione diretta ora dista appena tre lunghezze, mentre il Frosinone è avanti di sole due. Un margine minimo che rende la corsa apertissima.

Secondo il Giornale di Sicilia, la vittoria contro il Südtirol — squadra ancora imbattuta nel 2026 prima della trasferta siciliana — certifica la maturità della squadra di Inzaghi. A segno Pohjanpalo su rigore, Le Douaron con un sinistro dalla distanza e Ceccaroni con un pallonetto da attaccante puro. Tre firme diverse per un successo netto.

Butera evidenzia anche l’importanza dell’episodio del rigore: l’intervento del Var, con Meraviglia che richiama Crezzini sull’azione Adamonis-Segre, cambia l’inerzia del match. Da simulazione a penalty, trasformato con freddezza da Pohjanpalo. «Un gol che ha dato un altro indirizzo alla partita», scrive Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, mandando all’aria i piani di Castori.

Ma il successo non si riduce a un episodio. I numeri raccontano di una squadra schiacciasassi: cinque gare consecutive con tre gol segnati, dato che in Serie B non si vedeva dal Livorno del 1940. Otto vittorie interne di fila, 24 punti conquistati da inizio novembre, quando il Palermo festeggiò i 125 anni con il 5-0 al Pescara.

Nel pezzo firmato da Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, si sottolinea anche l’atmosfera del Barbera, con quasi 25 mila spettatori e lo striscione degli ultrà in ricordo del piccolo Domenico, morto a Napoli. Un pomeriggio intenso dentro e fuori dal campo.

La gara, inizialmente complicata anche dal vento e dai lanci lunghi del Südtirol verso Pecorino e Merkaj, si è sbloccata al 17’ con il ribaltamento della decisione arbitrale. Dopo il vantaggio, il Palermo ha gestito con maturità: Le Douaron ha raddoppiato prima dell’intervallo, Ceccaroni ha chiuso i conti a inizio ripresa, mentre a Ranocchia è stato annullato il poker per fallo di Pohjanpalo su Adamonis.

Nel finale spazio anche a Magnani, Johnsen e Gyasi, risorse che potrebbero rivelarsi decisive nello sprint conclusivo.

Il quadro tracciato dal Giornale di Sicilia è chiaro: il Palermo ha trovato identità, anima e consapevolezza. La volata è partita. Ora, come avverte Luigi Butera, «guai a sbagliare a Pescara».

Altre notizie

Palermo Sudtirol 3-0 (106)

Tuttosport: “Palermo-Südtirol 3-0. Le pagelle”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (63)

Tuttosport: “Palermo, Inzaghi all’8ª meraviglia”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (70)

Gazzetta dello Sport: “Ranocchia top. Le pagelle di Palermo-Südtirol”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (83)

Gazzetta dello Sport: “Inzaghi, ottava perla in casa. Palermo sente profumo di A”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (123)

Giornale di Sicilia: “Palumbo leader. Ranocchia è uno spettacolo, le pagelle di Palermo-Südtirol”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
Tullio-Calzone-1024x575

Palermo forza d’urto, lotta promozione apertissima. Il punto di giornata in Serie B

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (131)

Corriere dello Sport: “Palermo-Südtirol 3-0. Le pagelle”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (46)

Corriere dello Sport: “Il Palermo fa urlare Castori. Inzaghi fa incetta di record”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (78)

Gol da applausi e Pohjanpalo decisivo: il Palermo continua a sognare

Angelo Giambona Febbraio 22, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (137)

Palermo-Südtirol 3-0, emozioni e spettacolo: rivivi la fotogallery del match

Alessandra Lo Monaco Febbraio 21, 2026
Screenshot 2026-02-21 185136

Prossimo avversario Palermo. Pescara, Gorgone: «Servono punti, ora rabbia e coraggio»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026
Screenshot 2026-02-21 184632

Prossimo avversario Palermo. Pescara, Bettella: «Siamo vivi, ma c’è grande rammarico»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Palermo Sudtirol 3-0 (106)

Tuttosport: “Palermo-Südtirol 3-0. Le pagelle”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (63)

Tuttosport: “Palermo, Inzaghi all’8ª meraviglia”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (70)

Gazzetta dello Sport: “Ranocchia top. Le pagelle di Palermo-Südtirol”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (83)

Gazzetta dello Sport: “Inzaghi, ottava perla in casa. Palermo sente profumo di A”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (123)

Giornale di Sicilia: “Palumbo leader. Ranocchia è uno spettacolo, le pagelle di Palermo-Südtirol”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026