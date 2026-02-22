Giornale di Sicilia: “Palumbo leader. Ranocchia è uno spettacolo, le pagelle di Palermo-Südtirol”

Nel pagellone di Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, il Palermo promosso contro il Südtirol è una squadra compatta, matura e sempre più consapevole. Spicca il 7,5 a Ranocchia, definito autore di «una delle migliori prestazioni da quando è in rosanero».

Difesa solida, Joronen decisivo

Joronen (6,5) è subito chiamato in causa su Casiraghi: intervento decisivo che tiene in piedi il Palermo. Poi gestione e attenzione.

Peda (6,5), preferito a Magnani e Bereszynski, ripaga la fiducia con una prova di sostanza e con il recupero che avvia l’azione del 2-0.

Bani (6,5) vince il duello fisico con Pecorino e Merkaj, mentre Magnani (6,5), entrato al suo posto, si fa valere al centro e serve a Johnsen un pallone «da quarterback».

Ceccaroni (7) è l’uomo copertina: terzo gol di fila in casa contro il Südtirol, inserimento da centrale moderno e pallonetto da attaccante vero. In difesa lotta fino all’ultimo.

Sugli esterni Pierozzi (6) gioca con attenzione, Gyasi (6) entra a partita chiusa. Augello (6,5) cresce con il passare dei minuti e garantisce continuità.

Centrocampo dominante

Segre (7) si procura il rigore e corre senza sosta. Il Var cancella l’ammonizione per simulazione e gli restituisce giustizia.

Ranocchia (7,5) illumina la scena: qualità e quantità, due conclusioni dalla distanza, assist per Ceccaroni e un eurogol annullato dal Var. La prodezza resta negli occhi. Blin (sv) entra nel finale.

Palumbo (7) è definito «mago», ma senza effetti speciali: lavora da mediano aggiunto e leader silenzioso.

Attacco concreto

Le Douaron (7) firma il quinto gol stagionale con un gran sinistro dalla distanza e si prende l’abbraccio di Inzaghi.

Johnsen (6) entra bene e sfiora il gol.

Pohjanpalo (6,5) è glaciale dal dischetto per il 17° centro stagionale: meno scintille, ma sostanza e presenza. Corona (sv) porta energia nel finale.

Inzaghi da record, Crezzini bocciato

Inzaghi (7) «ha sempre ragione», scrive Luigi Butera sul Giornale di Sicilia: riparte dai suoi uomini chiave e incassa l’ottava vittoria consecutiva al Barbera, tornando a vedere la Serie A da vicino.

Bocciatura per Crezzini (5): sul rigore «restano dubbi anche dopo la revisione al Var», gestione dei cartellini rivedibile e mancata valutazione del fallo di Pohjanpalo su Adamonis nell’azione del gol annullato a Ranocchia.

Un Palermo promosso quasi in blocco, secondo il Giornale di Sicilia, che certifica numeri e crescita.