Gazzetta dello Sport: “Inzaghi, ottava perla in casa. Palermo sente profumo di A”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (83)

L’«ottava meraviglia» è un atto di forza che certifica ambizioni e maturità. Così Fabrizio Vitale racconta su La Gazzetta dello Sport il successo del Palermo contro il Südtirol, una vittoria che vale il record storico di otto successi consecutivi in casa, superando anche il primato di sette della stagione 2009-10 con Delio Rossi in Serie A.

Nel suo approfondimento sulla Gazzetta dello Sport, Fabrizio Vitale sottolinea come tra una serie che si allunga e un’altra che si interrompe — quella del Südtirol, imbattuto da sette gare — emerga tutta la qualità e il cinismo della squadra di Inzaghi. Episodi favorevoli, come la parata decisiva di Joronen sullo 0-0 e il rigore controverso che sblocca la partita, non ridimensionano il peso di tre punti che portano i rosanero a -3 dalla promozione diretta e a -2 dal Frosinone.

La firma tecnica del match, secondo la Gazzetta dello Sport, è nelle prove sontuose di Ranocchia e Palumbo. Il primo sfiora subito il gol con due conclusioni dal limite che costringono Adamonis agli straordinari, poi illumina la ripresa con il lancio per Ceccaroni. Il secondo garantisce equilibrio e qualità tra le linee.

Fabrizio Vitale evidenzia anche il contributo decisivo di Le Douaron, autore del 2-0 con una conclusione che si insacca sul secondo palo dopo un pallone recuperato su Pecorino. E poi Ceccaroni, che chiude i conti con un pallonetto di rara bellezza su assist di Ranocchia.

Nel racconto della Gazzetta dello Sport, l’episodio chiave resta il contatto tra Segre e Adamonis: inizialmente simulazione per l’arbitro, poi rigore dopo il richiamo del Var. Pohjanpalo trasforma per il 17° centro stagionale e cambia l’inerzia del match.

Il Südtirol prova a reagire, ma difetta nelle conclusioni con Davi e Frigerio. Il Palermo soffre, barcolla, ma riemerge sempre. E nella ripresa mette definitivamente in ghiaccio la gara.

Annullato anche un eurogol di Ranocchia dal limite per una carica di Pohjanpalo su Adamonis, episodio corretto dal Var.

La fotografia scattata da Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport è chiara: un Palermo solido, cinico, sempre più consapevole dei propri mezzi. E adesso la Serie A è davvero a portata.

