Gazzetta dello Sport: “Ranocchia top. Le pagelle di Palermo-Südtirol”

Nelle pagelle della Gazzetta dello Sport dopo Palermo-Südtirol, il riconoscimento di Top di giornata va a Ranocchia (7,5).

Il centrocampista rosanero è il migliore in campo secondo la rosea: impegna due volte Adamonis nel primo tempo, realizza un gol da cineteca poi annullato dal Var e soprattutto disegna il lancio perfetto che manda in rete Ceccaroni per il 3-0. Una prova completa, di qualità e personalità.