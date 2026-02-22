Gazzetta dello Sport: “Ranocchia top. Le pagelle di Palermo-Südtirol”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026

Nelle pagelle della Gazzetta dello Sport dopo Palermo-Südtirol, il riconoscimento di Top di giornata va a Ranocchia (7,5).

Il centrocampista rosanero è il migliore in campo secondo la rosea: impegna due volte Adamonis nel primo tempo, realizza un gol da cineteca poi annullato dal Var e soprattutto disegna il lancio perfetto che manda in rete Ceccaroni per il 3-0. Una prova completa, di qualità e personalità.

Palermo Sudtirol 3-0 (70)

La Gazzetta dello Sport premia la qualità e la maturità del Palermo dopo il 3-0 al Südtirol. Nelle pagelle pubblicate dal quotidiano sportivo, il migliore in campo è Ranocchia, autore di una prestazione completa impreziosita dall’assist per Ceccaroni: per lui voto 7,5, il più alto tra i rosanero.

Bene anche Ceccaroni (7), decisivo con il pallonetto che chiude la gara, e Palumbo (7), riferimento tecnico costante tra le linee. Positiva pure la prova di Le Douaron (7), autore del raddoppio. Sufficienza piena per Joronen (6,5), attento quando chiamato in causa, e per Pohjanpalo (6,5), glaciale dal dischetto per il 17° centro stagionale.

In difesa voti solidi: Peda 6,5, Bani 6,5, mentre Magnani (6) entra nella ripresa senza sbavature. Sufficienza anche per Augello (6,5), Segre (6,5) e Pierozzi (6). Dalla panchina: Gyasi 6, Johnsen 6, Blin s.v., Corona s.v.

Per quanto riguarda il Südtirol, la Gazzetta dello Sport assegna il voto più basso a Bordon (5) e Pecorino (5). Insufficiente anche Adamonis (5,5). Tra i migliori degli altoatesini S. Davi (6) e Casiraghi (6).

Voto 5,5 al tecnico Castori, mentre l’arbitro Crezzini (5) viene giudicato insufficiente. Assistenti Trinchieri 6- e Galimberti 6.

Un quadro chiaro per la rosea: Palermo promosso, Südtirol rimandato.

