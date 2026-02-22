Tuttosport: “Palermo, Inzaghi all’8ª meraviglia”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (63)

Il Palermo continua la sua sinfonia. Così Luigi Butera racconta su Tuttosport il 3-0 al Südtirol, un successo che vale l’ottava vittoria consecutiva in casa — record assoluto per i rosanero — con sette clean sheet nella striscia.

Nel suo approfondimento, Luigi Butera su Tuttosport sottolinea come la squadra di Inzaghi stia trattando tutti allo stesso modo al “Barbera”. Il Südtirol, imbattuto nel 2026 prima della trasferta siciliana, torna a casa con un passivo pesante, forse oltre i propri demeriti, ma davanti a un Palermo che in questo momento concede pochissimo.

Sono 14 i risultati utili consecutivi e cinque le gare di fila con almeno tre reti segnate: numeri che avvicinano sensibilmente la Serie A. Inzaghi, riportato da Tuttosport, è chiaro: «Sono felice per il risultato e il record. Se continuiamo su questa strada, prima o poi il sogno lo coroniamo».

Butera evidenzia come la partita sia stata anche una prova di forza mentale. Dopo il rischio iniziale sul tiro di Casiraghi — neutralizzato da un grande Joronen — il match cambia sull’episodio del rigore. In un primo momento Crezzini ravvisa simulazione di Segre, con tanto di ammonizione. Poi il richiamo del Var ribalta la decisione: rigore per il Palermo e giallo cancellato.

Dal dischetto Pohjanpalo è glaciale e firma il 17° centro stagionale. Il Südtirol prova a reagire con una grande occasione per Simone Davi, ma il Palermo colpisce ancora: prima il gran sinistro da fuori di Le Douaron, poi il pallonetto di Ceccaroni a inizio ripresa, terzo gol consecutivo al Barbera contro gli altoatesini.

Nel racconto di Tuttosport, è una squadra che ha trovato qualità, equilibrio e consapevolezza. Il Palermo sogna, e adesso la promozione diretta è sempre più nel mirino.

