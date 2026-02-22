Tuttosport: “Palermo-Südtirol 3-0. Le pagelle”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (106)

Nelle pagelle di Tuttosport dopo il 3-0 del Palermo sul Südtirol, il migliore in campo è Ranocchia (7,5). Il centrocampista rosanero abbina qualità e quantità, confermandosi uomo chiave nella squadra di Inzaghi.

Ottima prova anche per Ceccaroni (7), autore del pallonetto che chiude il match, e per Segre (7), tra i più dinamici in mezzo al campo. Promossi pure Le Douaron (7) e Palumbo (7), protagonisti tra le linee.

In difesa voti solidi: Joronen 6,5, Peda 6,5, Bani 6,5, con Magnani (6,5) che entra bene nella ripresa. Sufficienza per Augello (6,5) e Pierozzi (6).

Per Pohjanpalo (6,5) pesa il rigore trasformato, mentre Gyasi (6) e Johnsen (6) danno il loro contributo a gara in controllo. Blin ng e Corona ng.

Sul fronte Südtirol, Tuttosport assegna il voto più basso ad Adamonis (5) e Bordon (5). Sotto la sufficienza anche Veseli (5). Tra i migliori degli altoatesini Casiraghi (6,5) e S. Davi (6,5).

Voto 6 al tecnico Castori, mentre l’arbitro Crezzini (5) viene giudicato insufficiente.

Un Palermo promosso senza riserve: per Tuttosport la corsa continua.

