Repubblica: “Rosa, ottava meraviglia. Tre gol al Südtirol per il record di vittorie”

Otto su otto. È questo il dato da cui parte Massimo Norrito su la Repubblica Palermo per raccontare il 3-0 del Palermo contro il Südtirol. Otto vittorie consecutive al “Barbera”, un record assoluto nella storia rosanero, sulle quali la squadra di Inzaghi sta costruendo la propria rincorsa alla promozione diretta in Serie A.

Nel pezzo firmato da Massimo Norrito per la Repubblica Palermo, si evidenzia come il successo sia arrivato contro un Südtirol in salute, capace di mettere in difficoltà i rosanero nella parte centrale del primo tempo prima di arrendersi alla maggiore qualità dei siciliani.

I numeri certificano il momento: 14 risultati utili consecutivi, tredicesima porta inviolata per Joronen e tre reti segnate, con un quarto gol — spettacolare — di Ranocchia annullato dal Var.

La gara si accende con due fiammate che indirizzano il match. Al 21’ Pohjanpalo trasforma un rigore inizialmente non assegnato: Crezzini aveva ammonito Segre per simulazione, ma il richiamo del Var ribalta la decisione. Dal dischetto il finlandese è glaciale e porta avanti il Palermo.

Il raddoppio arriva al 38’ con Le Douaron, che sfrutta un recupero alto di Peda e lascia partire un sinistro preciso che beffa Adamonis. È il gol che spezza definitivamente l’equilibrio.

Nella ripresa, come racconta ancora Massimo Norrito su la Repubblica Palermo, Ceccaroni chiude i conti con un pallonetto da attaccante puro su lancio millimetrico di Ranocchia. La partita, di fatto, finisce lì. Il Palermo controlla senza affanni e trova anche il poker con Ranocchia, ma il Var annulla per fallo di Pohjanpalo su Adamonis.

Nel quadro tracciato da la Repubblica Palermo, emerge una squadra solida, matura, consapevole. Di record in record, il Palermo guarda ora alla trasferta di Pescara, snodo fondamentale nella volata finale tra le prime della classe per la promozione diretta.