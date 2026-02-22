Repubblica: “Ranocchia al top, Le Douaron decisivo. Le pagelle di Palermo-Südtirol”

Nelle pagelle firmate da Massimo Norrito su Repubblica Palermo, il Palermo esce promosso dopo il 3-0 al Südtirol, con diverse prestazioni di alto livello.

Il migliore in campo è Ranocchia (7,5): meriterebbe il gol per una prodezza annullata dal Var, serve l’assist millimetrico per Ceccaroni e già nel primo tempo mette in difficoltà Adamonis con due conclusioni dalla distanza.

Subito dietro Joronen (7), decisivo con la parata salva-risultato su Casiraghi nel primo tempo e autore del tredicesimo clean sheet stagionale.

Ottima prova anche per Bani (7), leader della difesa, sempre presente nel gioco aereo e nella gestione del reparto. Bene Ceccaroni (7), che segna un gol da attaccante vero con stop di petto e pallonetto millimetrico.

Positiva la gara di Segre (7), che si procura il rigore dell’1-0 e gioca una partita di grande intensità sia in fase di rottura sia in proiezione offensiva.

Buone valutazioni anche per Le Douaron (7), autore del raddoppio con un gran tiro da fuori, e per Peda (6,5), bravo nel recupero palla che avvia l’azione del secondo gol. Sufficienza piena per Augello (6,5) e Palumbo (6,5), generoso e prezioso nel lavoro collettivo.

Per Pohjanpalo (6) pesa il rigore trasformato, mentre Pierozzi (6) offre una prova ordinata. Dalla panchina: Magnani (6,5) sicuro, Gyasi (6) e Johnsen (6) entrano bene, Blin sv e Corona sv.

Il quadro tracciato da Repubblica Palermo conferma un Palermo solido, concreto e sempre più consapevole nella corsa verso la Serie A.