Venezia, fuga possibile: 3-2 al Pescara e allungo in vetta. Gli Highlights

Il Venezia tenta la prima fuga stagionale. Al Penzo finisce 3-2 contro il Pescara, successo non semplice ma pesantissimo, che consente alla capolista di allungare approfittando del pareggio del Frosinone. Come evidenzia Alessandro Battini sul Corriere dello Sport, è stata una gara divertente e combattuta, merito anche della squadra di Gorgone, scesa in campo con personalità e senza alcuna intenzione di recitare il ruolo della vittima.

Secondo Alessandro Battini sul Corriere dello Sport, l’avvio è tutto dei lagunari: all’8’ Kike Perez calcia a botta sicura ma Saio respinge, poi Bettella salva su Yeboah. Al 17’ è ancora Yeboah a sfiorare il vantaggio, ma trova l’opposizione del portiere abruzzese in uscita. Sul ribaltamento, però, arriva la sorpresa: Brugman imbuca per Di Nardo che batte Stankovic con un diagonale preciso.

Il Venezia non si disunisce e continua a spingere. Al 38’ altra azione pregevole, con Kike Perez liberato in area ma ancora fermato da un super Saio. Il portiere del Pescara, però, deve capitolare al 41’, quando Adorante in scivolata firma l’1-1. In pieno recupero, come racconta ancora Alessandro Battini sul Corriere dello Sport, arriva il sorpasso: Yeboah sfrutta il secondo assist di giornata di Kike Perez e fa esplodere il Penzo.

Nella ripresa il Pescara reagisce. Al 14’ Di Nardo, servito dal neoentrato Berardi, firma la doppietta personale e rimette tutto in equilibrio. Ma al 31’ Hainaut si fa trovare pronto su cross di Yeboah e realizza il definitivo 3-2.

Nel finale gli ospiti tentano l’assalto, anche con l’ingresso di Insigne, ma il risultato non cambia più. Il Penzo, tutto esaurito, può festeggiare. Il Venezia allunga e manda un segnale forte al campionato.

