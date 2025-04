OM, De Zerbi ferma le polemiche: «Dette cose false»

De Zerbi frena le polemiche in casa Marsiglia, dopo che l’Equipe negli scorsi giorni aveva rivelato la tensione tra lo spogliatoio e l’allenatore. De Zerbi si è così espresso sul tema in occasione della conferenza stampa di presentazione del match contro il Tolosa.

«Oggi sono molto felice di essere l’allenatore dell’OM, perché adoro le sfide e le polemiche fanno parte del gioco. Ho vissuto una settimana difficile, come tutti gli altri. Il mio compito è tirare fuori il meglio dai miei giocatori. A Parigi ero orgoglioso di loro, lo stesso contro il Lens, e a Nizza li ho abbracciati tutti. Quando si perde senza aver dato il massimo, è frustrante, ma il mio atteggiamento è sempre rivolto al bene del club e nel rispetto di tutti. Quello che è successo questa settimana è normale, sono dinamiche che accadono in ogni spogliatoio. Leggere certe affermazioni mi ha infastidito: dire che i giocatori sono contro di me è semplicemente falso».