Notte di scontri a Nizza: 102 tifosi della Roma fermati prima del match di Europa League

Alla vigilia di Nizza-Roma di Europa League, la Costa Azzurra si è trasformata in teatro di violenza. Sono 102 i tifosi giallorossi fermati dalle autorità francesi dopo i durissimi scontri esplosi nel cuore della città. Tra loro figurano anche alcuni supporter provenienti dal territorio ciociaro: almeno due da Frosinone, uno da Anagni e due da Valmontone. Stando a quanto riferito dai familiari ad anagnia.com, il tifoso anagnino sarebbe stato rilasciato dopo l’identificazione, non essendo stato ritenuto direttamente coinvolto nei tafferugli. Restano invece da chiarire le posizioni degli altri quattro.

Piazza Massena, la scintilla della guerriglia

L’escalation è iniziata intorno alle 22.30 in Piazza Massena, epicentro della movida nizzarda. Qui i gruppi ultras si sono affrontati dopo le provocazioni dei supporter francesi, che hanno intonato cori come «A Roma solo la Lazio», sfruttando lo storico gemellaggio con la curva nerazzurra. La reazione dei romanisti non si è fatta attendere, dando il via a una catena di scontri che si è presto allargata alle vie vicine.

Dalla piazza al lungomare: caos in città

Dopo i primi contatti, i disordini si sono spostati verso Corso Saleya, nel centro storico, fino al lungomare. La polizia francese ha dovuto ricorrere a spray urticante per disperdere i gruppi e limitare i danni. Nonostante il massiccio intervento delle forze dell’ordine, il bilancio è stato pesante: fermati oltre cento tifosi e diversi locali chiusi precauzionalmente.

L’arsenale nascosto e i sospetti di premeditazione

Il ritrovamento di mazze di ferro, bastoni, torce, petardi e taglierini ha aggravato la situazione, lasciando pochi dubbi sul carattere premeditato degli scontri. Secondo le indagini, parte del materiale era stato nascosto nelle auto parcheggiate nei pressi di Quai des États-Unis. Una dinamica che richiama quanto accaduto solo tre giorni fa a Roma, quando la Digos aveva sequestrato un arsenale simile in Piazza Mancini, alla vigilia del derby.

Processo immediato per i fermati

Le autorità francesi hanno deciso di procedere con rito accelerato: i 102 tifosi saranno giudicati in queste ore dal tribunale di Nizza, segnale della volontà di infliggere pene severe per scoraggiare ulteriori episodi di violenza in campo europeo.

Un clima infuocato prima del fischio d’inizio

La tensione resta alta. La polizia francese ha rafforzato i controlli attorno allo stadio e imposto la chiusura di diversi pub del centro per ridurre i rischi di nuovi scontri. Intanto, la vigilia di quella che doveva essere una festa di calcio è stata segnata da una vera e propria guerriglia urbana, che rischia di offuscare la sfida sul campo tra Nizza e Roma.