Parma-Spezia, D’Angelo: «Il pareggio è giusto, perdere ai rigori fa male»

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 24, 2025

Nel post partita del match di Coppa Italia tra Parma e Spezia, terminato ai rigori con la vittoria dei padroni di casa, ha parlato in conferenza l’allenatore dei bianconeri Luca D’Angelo.

«Abbiamo fatto una buona partita. C’è rammarico perché avremmo meritato di passare il turno. Il pareggio è giusto, perdere ai rigori fa male. Dà soddisfazione aver fatto una buona partita ma non basta. La squadra ha fatto un’ottima partita contro una squadra strutturata come il Parma. Aver giocato alla pari vuol dire che siamo all’altezza. Bene Vlahovic, di Lapadula conosciamo le sue qualità» ha dichiarato D’Angelo.

Sulla sua rosa ha poi dichiarato: «Abbiamo una rosa forte, lo abbiamo dimostrato e dobbiamo lavorare bene. Non abbiamo iniziato bene in campionato, ma la rosa è completa. Sta a me e ai giocatori fare quello che abbiamo sempre fatto. Sono convinto che faremo un grandissimo campionato anche quest’anno. Nel primo tempo la gara è stata equilibrata, abbiamo sofferto la fisicità del Parma sui calci d’angolo. Nel secondo tempo siamo venuti fuori bene e abbiamo meritato il pareggio»

Ultimissime

Coppa Italia: il Como travolge il Sassuolo, 3-0 dopo i primi 45′ minuti

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 24, 2025
Pallone Serie A

ULTIMORA SERIE A: il centrocampista azzurro si deve operare | Addio anche alla Nazionale

Marco Fanfani Settembre 24, 2025

Verona-Venezia, Stroppa: «Siamo stati bravi nell’essere equilibrati, i derby si portano a casa anche così»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 24, 2025

Serie C girone C : 0-0 al riposo nel derby tra Trapani e Catania, Benevento avanti 1-0 a Picerno. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 24, 2025

Parma-Spezia, D’Angelo: «Il pareggio è giusto, perdere ai rigori fa male»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 24, 2025