Parma-Spezia, D’Angelo: «Il pareggio è giusto, perdere ai rigori fa male»

Nel post partita del match di Coppa Italia tra Parma e Spezia, terminato ai rigori con la vittoria dei padroni di casa, ha parlato in conferenza l’allenatore dei bianconeri Luca D’Angelo.

«Abbiamo fatto una buona partita. C’è rammarico perché avremmo meritato di passare il turno. Il pareggio è giusto, perdere ai rigori fa male. Dà soddisfazione aver fatto una buona partita ma non basta. La squadra ha fatto un’ottima partita contro una squadra strutturata come il Parma. Aver giocato alla pari vuol dire che siamo all’altezza. Bene Vlahovic, di Lapadula conosciamo le sue qualità» ha dichiarato D’Angelo.

Sulla sua rosa ha poi dichiarato: «Abbiamo una rosa forte, lo abbiamo dimostrato e dobbiamo lavorare bene. Non abbiamo iniziato bene in campionato, ma la rosa è completa. Sta a me e ai giocatori fare quello che abbiamo sempre fatto. Sono convinto che faremo un grandissimo campionato anche quest’anno. Nel primo tempo la gara è stata equilibrata, abbiamo sofferto la fisicità del Parma sui calci d’angolo. Nel secondo tempo siamo venuti fuori bene e abbiamo meritato il pareggio»