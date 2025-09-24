Serie C girone C : 0-0 al riposo nel derby tra Trapani e Catania, Benevento avanti 1-0 a Picerno. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 24, 2025

Sono da poco terminati i primi tempi dei match del turno infrasettimanale del girone C di Serie C. Pari a reti bianche nella prima frazione di gioco del derby tra Trapani e Catania, in un match che al momento regala poche emozioni. Pareggi senza gol anche nei match Atalanta U23-Crotone e Monopoli-Altamura. Mentre è avanti al momento il Benevento a Picerno, grazie al gol al 3′ minuto di Mattia Maita. Di seguito i risultati parziali degli incontri:

Trapani-Catania 0-0

Atalanta U23-Crotone 0-0

Monopoli-Altamura 0-0

Picerno-Benevento 0-1 (3′ Maita)

