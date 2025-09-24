Verona-Venezia, Stroppa: «Siamo stati bravi nell’essere equilibrati, i derby si portano a casa anche così»

Nel post partita del match dei sedicesimi di finale di Coppa Italia tra Verona e Venezia, vinto ai rigori dalla formazione ospite, ha parlato in conferenza stampa l’allenatore dei lagunari Giovanni Stroppa.

«Siamo stati bravi nell’essere equilibrati, a non concedere situazioni gratuite dove nelle partite scorse siamo stati protagonisti in negativo. Abbiamo avuto le occasioni con Compagnon, Casas e l’incrocio di Sagrado. Non è semplice poi segnare 5 rigori su 5. Bravo Plizzari. Mi fa piacere dedicarlo ai tifosi, erano tanti. I derby si portano a casa anche così» ha dichiarato il mister dei veneti, che ha poi continuato: «Anche chi gioca meno. L’avevo detto ieri, questa partita arrivava nel momento giusto, al di là che il Verona abbia fatto turnover come lo abbiamo fatto noi. Bei segnali anche con il rientro di Svoboda, nessun infortunio, Haps e Sverko avevano sostituzioni programmate»

Stroppa ha poi parlato delle palle inattive: «Sì, potevamo fare di più, siamo stati un po’ timidi da questo punto di vista e anche nell’uno contro uno. Abbiamo cercato poco l’uno contro uno. Portiamo a casa una partita che è una bella cosa per il Venezia e i suoi tifosi». Infine, sul proseguo del campionato non ha dubbi: «Sono tutte toste, giochiamo spesso ora, il morale non guasta mai»