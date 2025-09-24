ULTIMORA SERIE A: il centrocampista azzurro si deve operare | Addio anche alla Nazionale

Diversi infortuni sono durissimi da superare.

Gli infortuni rappresentano uno degli ostacoli più significativi nella carriera di un calciatore. Possono colpire in qualsiasi momento, sia in allenamento che in partita, e compromettere non solo il rendimento immediato, ma anche la crescita e lo sviluppo di un talento. Un giovane promettente, ad esempio, rischia di vedere rallentata la propria esplosione a causa di stop prolungati, che limitano la continuità e la fiducia in sé stesso.

L’incidenza degli infortuni è spesso legata a fattori multipli: intensità degli allenamenti, calendario fitto, caratteristiche fisiche dell’atleta e gestione del recupero. Strappi muscolari, problemi articolari o lesioni ai legamenti possono costringere un giocatore a lunghi periodi lontano dal campo, influenzando anche la sua condizione mentale. Infatti, la paura di ricadute può modificare il modo di approcciarsi al gioco.

Dal punto di vista delle società, gli infortuni dei calciatori hanno un impatto economico e sportivo enorme. Un club che perde un titolare per mesi deve riorganizzare la rosa, ridisegnare schemi e, in alcuni casi, correre ai ripari sul mercato. Per questo le società investono sempre di più in staff medici, tecnologie di prevenzione e monitoraggio dei carichi di lavoro.

Sul lungo periodo, infortuni frequenti o gravi possono condizionare l’intera carriera. Alcuni giocatori riescono a reinventarsi adattando il proprio stile di gioco, altri invece vedono ridursi drasticamente longevità e rendimento. La gestione corretta dei recuperi e la prevenzione rimangono dunque elementi fondamentali per allungare la vita sportiva di un calciatore e garantirne il massimo potenziale.

Rovella e il problema inguinale

Nicolò Rovella convive con un ispessimento di due millimetri nella zona inguinale, una condizione nota come Groin Pain Syndrome. Si tratta dello stesso problema che aveva colpito Zaccagni e che era stato risolto con un intervento chirurgico lo scorso giugno. Anche per il regista biancoceleste la prospettiva appare inevitabile: prima o poi dovrà operarsi, con l’inserimento di una retina sul pube. La decisione ora riguarda solo i tempi.

Il tema preoccupa Formello, dove oltre alla gestione del giocatore si ragiona sulle alternative immediate per il centrocampo. Contro il Genoa, lunedì, l’unico mediano a disposizione sembra essere Cataldi. Dele-Bashiru, già affaticato, ha lasciato il campo nel derby con un sospetto stiramento al flessore. A peggiorare il quadro, Guendouzi e Belahyane sono squalificati per espulsione, mentre Vecino resta fermo ai box.

Le soluzioni di Sarri

In conferenza stampa, Sarri ha aperto alla possibilità di reinserire Basic nella lista Serie A. “È un’eventualità da prendere in considerazione, abbiamo due slot da qui a gennaio”, ha spiegato il tecnico.

Il croato potrebbe sostituire un infortunato, con Lazzari principale indiziato per la lesione al soleo. La scelta sarebbe coerente anche con l’abbondanza di terzini già presenti in rosa, permettendo così di recuperare un centrocampista utile in una fase complicata della stagione.