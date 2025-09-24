Coppa Italia: il Como travolge il Sassuolo, 3-0 dopo i primi 45′ minuti

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 24, 2025

COMO, ITALY - SEPTEMBER 15: Jesus Rodriguez of Como in action during the Serie A match between Como 1907 and Genoa CFC at Giuseppe Sinigaglia Stadium on September 15, 2025 in Como, Italy. (Photo by Image Photo Agency/Getty Images)

Finisce qui il primo tempo del match dei sedicesimi di finale di Coppa Italia tra Como e Sassuolo. Spumeggianti i padroni di casa che dopo i primi 45 minuti sono già avanti di 3 gol, mettendo una piccola ipoteca sul passaggio del turno.

I biancoblù sbloccano il risultato al 2′ minuto grazie al gol Jesus Rodriguez, che sfrutta il passaggio di Douvikas e batte il portiere avversario. Al 24′ arriva il gol del raddoppio con Douvikas, su assist di Baturina. Mentre il 3-0 arriva al 41′, firmato dal secondo gol di Jesus Rodriguez

