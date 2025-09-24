Serie C girone C: termina 1-1 il derby tra Trapani e Catania, vittoria in extremis del Crotone contro l’AtalantaU23. I risultati finali e la classifica aggiornata

Finiscono qui i match del turno infrasettimanale del girone C di Serie C. Termina 1-1 il derby tra Trapani e Catania: dopo una prima frazione di gioco di studio, con poche emozioni da una parte e dall’altra, è il Trapani a sbloccare il risultato grazie al gol di Fischnaller. Il vantaggio dei granata però dura solo 15 minuti, con gli ospiti che pareggiano i conti con il gol al 69′ di Lunetta. Vittoria in extremis per il Crotone, che vince per 2-1 in casa dell’AtalantaU23: decisivo al 87′ il gol di Guido Gomez. Pari con una rete per parte tra Monopoli e Altamura, mentre pareggio anche nel match tra Picerno e Benevento, con i padroni di casa che recuperano il doppio svantaggio e terminano il match sul 2-2. Di seguito i risultati finali e la classifica aggiornata:

Trapani-Catania 1-1 (54′ Fischnaller; 69′ Lunetta)

AtalantaU23-Crotone 1-1 (70′ Andreoni; 78′

Monopoli-Altamura 1-1 (50′ Tirelli; 54′ Ortisi)

Picerno-Benevento 2-2 (3′ Maita; 54′ Salvemini; 61′ Granata; 68′ Energe)

LA CLASSIFICA

Salernitana – 15 punti

Benevento – 13 punti

Catania – 11 punti

Casarano – 11 punti

Monopoli – 11 punti

Crotone – 11 punti

Cosenza – 9 punti

Audace Cerignola – 9 punti

Casertana – 8 punti

Potenza – 8 punti

Latina – 7 punti

Picerno – 6 punti

Altamura – 6 punti

Foggia – 6 punti

Atalanta U23 – 4 punti

Giugliano – 4 punti

Trapani – 4 punti

Sorrento – 3 punti

Siracusa – 3 punti

Cavese – 2 punti