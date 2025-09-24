Coppa Italia: troppo Como per il Sassuolo, finisce 3-0 al Sinigaglia
Finisce qui il match dei sedicesimi di finale di Coppa Italia tra Como e Sassuolo. Grande prestazione della formazione di Fabregas, che chiude la pratica già nel primo tempo, gestendo il risultato poi nel secondo.
I biancoblù sbloccano il risultato al 2′ minuto grazie al gol Jesus Rodriguez, che sfrutta il bel passaggio di Douvikas e batte il portiere avversario. Al 24′ arriva il gol del raddoppio: cross su calcio piazzato di Baturina, dentro area trova la sfera Douvikas, che batte il portiere con l’incornata vincente. Al 41′ trova il suo secondo gol del match Jesus Rodriguez, chiudendo virtualmente la partita.
Nel secondo tempo il Como si limita a gestire il risultato, con il Sassuolo che fatica a trovare una reazione. I lombardi accedono dunque agli ottavi di finale di Coppa Italia, dove dovranno vedersela con la Fiorentina di Stefano Pioli.