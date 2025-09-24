Verona-Venezia, Lella: «Il nostro obiettivo è la A»

Nel post partita del match dei sedicesimi di Coppa Italia tra Verona e Venezia, vinto dagli ospiti ai rigori, ha parlato in conferenza stampa il centrocampista dei lagunari Nunzio Lella.

«Ero tranquillo, il mister mi ha chiesto se volevo batterlo e gli ho detto di sì. Ero sotto la curva del Verona, c’erano un po’ di fischi e di pressione, ma l’ho tirato bene. Abbiamo provato in allenamento. Ero lì che parlavo con l’altro capitano, il mister poi mi ha detto che ero il quinto. Prima volta che prendo questa responsabilità? Sì, ma mi sono preso la responsabilità e mi è andata bene» ha dichiarato Lella, che ha poi continuato: «Beh, c’è stato l’incrocio colpito da Sagrado, poi abbiamo cercato di fare il nostro. Poi analizzeremo gli errori che abbiamo fatto, ma siamo soddisfatti. Ci alleniamo tantissimo per avere il dominio della palla. Il mister vuole così. Ci alleniamo sempre per rimanere in possesso di palla»

E su cosa lascia questa serata non ha dubbi: «Alza un po’ il morale. Ci sono stati un po’ di scivoloni, dobbiamo stare tranquilli. Abbiamo già la testa al campionato. Obiettivo Serie A? Sicuramente, con il Venezia, l’obiettivo è quello. Vediamo come va»