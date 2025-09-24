Cesena-Palermo, il comunicato della Curva Mare: «Trasferte libere per tutti»

La Curva Mare, settore ultras del Cesena, ha pubblicato un comunicato ufficiale per spiegare le motivazioni della sua protesta contro le misure restrittive adottate per la trasferta contro il Palermo. Nel testo, i tifosi dichiarano che durante i primi 30 minuti di gara resteranno in silenzio, esponendo un solo striscione, per poi “lasciar esplodere tutta la rabbia” contro ciò che definiscono un sistema che penalizza chi ama il calcio.

Nel documento, la curva parla di una “farsa” normativa e del provvedimento restrittivo che colpisce anche una tifoseria con cui i rapporti sono da oltre un decennio caratterizzati da amicizia. Si legge: «La decisione presa per la partita di Domenica di non entrare… Nel rispetto dei Palermitani e considerato il divieto a loro imposto, è scontata per quanto ci riguarda… Trasferte libere… per tutti».

Secondo alcune fonti locali, la scelta è anche una forma di solidarietà verso i tifosi rosanero, a cui è stato vietato il settore ospiti per la gara. Questo gesto di protesta – conclude il comunicato – nasce dall’orgoglio e dalla coerenza: «Continuamo a lottare fieri e coerenti per i nostri ideali nonostante tutto e tutti».