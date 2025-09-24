Cesena-Palermo, il comunicato della Curva Mare: «Trasferte libere per tutti»

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 24, 2025

La Curva Mare, settore ultras del Cesena, ha pubblicato un comunicato ufficiale per spiegare le motivazioni della sua protesta contro le misure restrittive adottate per la trasferta contro il Palermo. Nel testo, i tifosi dichiarano che durante i primi 30 minuti di gara resteranno in silenzio, esponendo un solo striscione, per poi “lasciar esplodere tutta la rabbia” contro ciò che definiscono un sistema che penalizza chi ama il calcio.

Nel documento, la curva parla di una “farsa” normativa e del provvedimento restrittivo che colpisce anche una tifoseria con cui i rapporti sono da oltre un decennio caratterizzati da amicizia. Si legge: «La decisione presa per la partita di Domenica di non entrare… Nel rispetto dei Palermitani e considerato il divieto a loro imposto, è scontata per quanto ci riguarda… Trasferte libere… per tutti».

Secondo alcune fonti locali, la scelta è anche una forma di solidarietà verso i tifosi rosanero, a cui è stato vietato il settore ospiti per la gara. Questo gesto di protesta – conclude il comunicato – nasce dall’orgoglio e dalla coerenza: «Continuamo a lottare fieri e coerenti per i nostri ideali nonostante tutto e tutti».

Ultimissime

Notte di scontri a Nizza: 102 tifosi della Roma fermati prima del match di Europa League

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 24, 2025

Cesena-Palermo, il comunicato della Curva Mare: «Trasferte libere per tutti»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 24, 2025

Bonetti: «A Palermo emozioni forti, ma ero più preoccupato per l’aereo»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 24, 2025

Serie D: Acireale crolla col Messina, Gela in vetta. Nissa da urlo al fotofinish Risultati e classifica

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 24, 2025

Escl. Bogdani: «Cesena-Palermo partita bella e tosta. Addio ai rosanero? Purtroppo nel calcio…»

Giorgio Elia Settembre 24, 2025