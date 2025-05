Norrito: “Clamoroso. Ma per chi?”

Clamoroso. Ma per chi? Il Palermo chiude una stagione deludente all’ottavo posto, appena sufficiente per agguantare i playoff, salvo poi uscire subito al primo turno. Eppure, per i dirigenti del City Football Group si tratta di un “traguardo clamoroso”. Se davvero così fosse, allora il problema non è solo il campo, ma anche la visione. Contenti loro.