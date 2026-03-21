Nissa-Athletic Club Palermo, esame da capolista: Ferraro sfida la terza forza del girone. I convocati

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 21, 2026
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Una prova di maturità, forse la più importante della stagione. L’Athletic Club Palermo si prepara a scendere in campo domenica alle 15 allo stadio “Marco Tomaselli” di Caltanissetta per affrontare la Nissa nel big match della 28ª giornata del girone I di Serie D.

Sfida di alta classifica: prima contro terza. I nerorosa guidano il campionato con 54 punti, con un margine di +3 sul Savoia e +4 proprio sulla Nissa, reduce dalla sconfitta di misura sul campo del Messina. Un confronto che può dire molto sulle reali ambizioni della squadra di Ferraro, chiamata a confermare solidità e continuità nel momento più delicato del torneo.


L’Athletic arriva a questo appuntamento con la consapevolezza di avere il destino nelle proprie mani. Un risultato positivo permetterebbe non solo di consolidare il primato, ma anche di mandare un segnale forte alle dirette concorrenti. Di fronte, però, ci sarà una Nissa determinata a rilanciarsi davanti al proprio pubblico e a riaprire la corsa al vertice.

Per la trasferta di Caltanissetta, mister Ferraro ha convocato 21 giocatori, affidandosi a un gruppo completo e competitivo in ogni reparto.

Portieri: Greliak, Martinez
Difensori: Crivello, Mazzotta, Panaro, Rampulla, Sanchez, Torres, Vesprini
Centrocampisti: Anzelmo, Bova, Faccetti, Lores Varela, Maurino, Zaic, Zalazar
Attaccanti: Bonfiglio, Matera, Micoli, Rafele, Grillo

Le scelte definitive verranno sciolte a ridosso del match, ma l’idea è quella di affidarsi all’equilibrio che ha portato l’Athletic in vetta, senza rinunciare alla qualità offensiva nei momenti chiave della gara.

Novanta minuti ad alta intensità, con in palio molto più dei tre punti. Per l’Athletic Club Palermo è il momento di dimostrare di essere davvero pronto al salto di qualità.

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