Italia, Calafiori chiama il Mondiale: «Siamo più forti, serve solo crederci»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 21, 2026
Calafiori

Calafiori fonte LaPresse - Ilovepalermocalcio.com

L’Italia si prepara allo spareggio decisivo per l’accesso al Mondiale e Riccardo Calafiori suona la carica. Il difensore dell’Arsenal, protagonista in Premier League, ha raccontato sensazioni, ambizioni e obiettivi in un’intervista rilasciata a SportWeek, evidenziando fiducia e consapevolezza nei mezzi del gruppo azzurro. Proprio a SportWeek, Calafiori ha ribadito la centralità di questo appuntamento per il futuro della Nazionale.

Il centrale ex Bologna vive un momento importante anche a livello di club, ma il pensiero è già rivolto alla Nazionale. «Sono carichissimo» ha spiegato a SportWeek, lasciando trasparire tutta la voglia di incidere in una sfida cruciale. Ancora a SportWeek, Calafiori ha sottolineato quanto il gruppo sia determinato a centrare l’obiettivo.


Sul percorso degli Azzurri, Calafiori è netto: «Sensazioni positive. Siamo carichi e c’è un’immensa voglia di andare al Mondiale. Non vedo l’ora di arrivare a Coverciano per passare tanto tempo con i compagni».

Il messaggio è chiaro: unità e spirito di gruppo saranno determinanti. «La nostra storia ci insegna che, se riusciamo a fare gruppo, ce la giochiamo con chiunque» sottolinea il difensore, come evidenziato ancora nell’intervista a SportWeek.

Poi l’affondo più deciso, che fotografa lo stato mentale dello spogliatoio: «Se giochiamo come sappiamo fare, andiamo al Mondiale. Sulla carta siamo superiori, bisogna soltanto credere nei nostri mezzi».

Un passaggio che evidenzia anche il clima attorno alla Nazionale: «In giro c’è un po’ di negatività, ma sono certo che Nazionale e tifosi remeranno nella stessa direzione. L’obiettivo è ancora alla nostra portata, dobbiamo restare compatti».

Parallelamente, Calafiori continua a crescere anche in Inghilterra, dove sta vivendo un’esperienza che aveva sempre sognato. «Ho sempre sognato di giocare in Inghilterra» ha raccontato, spiegando la scelta Arsenal e il fascino di un club «iconico, diverso da tutte le altre».

Non manca un passaggio personale sul legame con Edoardo Bove, oggi al Watford: «Abitiamo nello stesso palazzo… una vita insieme nelle giovanili della Roma, ora vicini di casa a Londra».

Infine, uno sguardo al passato in giallorosso e al rapporto con Mourinho: «Ero contentissimo, poi probabilmente l’ho deluso… ma mi ha aiutato a crescere».

Adesso però il presente si chiama Italia. E per Calafiori, come ribadito a SportWeek, l’obiettivo è uno solo: riportare gli Azzurri al Mondiale.

Altre notizie

Screenshot 2026-03-21 084142

Il Gazzettino: “C’è il Palermo. Gomez prova a dare la scossa al Padova”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 21, 2026
palermo padova 1-0 (3) gomez belli Silva

Corriere del Veneto: “Padova senza ultrà, ma con il Palermo torna il turbo Papu”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 21, 2026
palermo padova 1-0 (49) inzaghi andreoletti

Il Mattino: “Padova, uniti più che mai. Tifosi palermitani anche in tribuna”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 21, 2026
PALERMO COMO 1-0 (6) (1) corini

Gazzetta dello Sport: “Corini: «Palermo nel cuore, fui costretto a lasciare da calciatore. Brescia? Voglio riportarlo dove merita»”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 21, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (102)

Gazzetta dello Sport: “Padova-Palermo, le probabili: Inzaghi vara il 4-2-3-1 con tridente alle spalle di Pohjanpalo”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 21, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (121)

Gazzetta dello Sport: “Palermo, rivoluzione a Padova: Inzaghi vara il 4-2-3-1 per la rimonta”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 21, 2026
PALERMO MANTOVA RUI MODESTO

Tuttosport: “Palermo, missione ripartenza: Inzaghi pensa al 4-2-3-1 con Rui Modesto”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 21, 2026
Palermo Entella 3-0 (26) Inzaghi

Repubblica: “Inzaghi chiama la svolta: «Abbiamo un debito con i tifosi, a Padova per vincere»”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 21, 2026
del grosso

Giornale di Sicilia: “Primavera, Palermo a Bari per ripartire: serve una vittoria per uscire dalla crisi”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 21, 2026
palermo empoli 3-2 (129) pohjanpalo johnsen ranocchia

Giornale di Sicilia: “Padova-Palermo, le probabili formazioni: Inzaghi cambia modulo e punta sugli esterni”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 21, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (71)

Giornale di Sicilia: “Il Palermo prova a svoltare, a Padova serve il colpaccio”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 21, 2026
Screenshot 2026-03-21 062507

Giornale di Sicilia: “Palermo ci prova per Euro 2032, missione UEFA sul Barbera”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 21, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Calafiori

Italia, Calafiori chiama il Mondiale: «Siamo più forti, serve solo crederci»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 21, 2026
Screenshot 2026-03-21 084142

Il Gazzettino: “C’è il Palermo. Gomez prova a dare la scossa al Padova”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 21, 2026
palermo padova 1-0 (3) gomez belli Silva

Corriere del Veneto: “Padova senza ultrà, ma con il Palermo torna il turbo Papu”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 21, 2026
palermo padova 1-0 (49) inzaghi andreoletti

Il Mattino: “Padova, uniti più che mai. Tifosi palermitani anche in tribuna”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 21, 2026
PALERMO COMO 1-0 (6) (1) corini

Gazzetta dello Sport: “Corini: «Palermo nel cuore, fui costretto a lasciare da calciatore. Brescia? Voglio riportarlo dove merita»”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 21, 2026