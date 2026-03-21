Il Gazzettino: “C’è il Palermo. Gomez prova a dare la scossa al Padova”

Il Padova è chiamato a reagire immediatamente dopo il momento difficile attraversato nelle ultime settimane. Come racconta Andrea Miola su Il Gazzettino di Padova, alla vigilia della sfida contro il Palermo, Matteo Andreoletti non cerca alibi e punta tutto su identità e carattere per uscire dalla crisi.

Un passaggio delicato, sottolineato ancora da Andrea Miola su Il Gazzettino di Padova, con tre sconfitte consecutive contro Avellino, Catanzaro e Venezia che hanno ridotto drasticamente il margine di sicurezza in classifica.





Secondo quanto evidenziato da Andrea Miola su Il Gazzettino di Padova, il tecnico biancoscudato mantiene la linea: niente scuse, solo lavoro e spirito di squadra.

«Dobbiamo fare il Padova perché quando è successo abbiamo impensierito tutti».

Come ribadisce Andrea Miola su Il Gazzettino di Padova, Andreoletti guarda al presente senza farsi condizionare dall’avversario:

«La classifica è sempre più corta e la bagarre coinvolge sempre più squadre. Dovremo concentrarci su quanto ci riguarda e sul fatto di essere una squadra battagliera, con voglia di lottare e fare fatica».

Il tecnico ha poi analizzato il derby perso contro il Venezia, trovando comunque segnali positivi:

«Nelle difficoltà contro la squadra più forte del campionato ho visto lo spirito giusto. Ora a questo dobbiamo abbinare qualità, che non può mai mancare contro avversari di questo livello».

Fondamentale anche il supporto della società, come sottolineato dallo stesso allenatore:

«Mi ha fatto piacere che il direttore ci abbia messo la faccia. Non è scontato avere una società vicina in questi momenti. Il futuro più importante è quello del Padova, non quello dell’allenatore».

Sul fronte formazione, come evidenzia ancora Andrea Miola su Il Gazzettino di Padova, il tecnico potrà contare su energie fresche e sul ritorno di alcuni elementi chiave:

«Avremo tante energie da spendere», con possibili inserimenti di Belli, Varas, Di Mariano e Bortolussi.

Grande attenzione anche sul rientro del Papu Gomez:

«È un giocatore determinante. L’ho visto positivo e intraprendente. Può cambiare l’inerzia della partita, devo capire se utilizzarlo dall’inizio o nella seconda parte».

Parole di fiducia anche per Sorrentino:

«Ci ha salvato in tantissime partite. La fiducia che ho in lui è incondizionata e sarà un caposaldo del Padova».

Infine, il tema del tifo e dello sciopero ultras:

«Giocheremo in uno stadio più rosanero che biancoscudato e questo mi dispiace. Ma la loro coerenza è da ammirare».

Il messaggio è chiaro: il Padova deve reagire subito. Perché il margine d’errore è finito e la corsa salvezza non ammette più passi falsi.