Avellino, Ballardini presenta la sfida con la Sampdoria: «Servirà massima attenzione, squadra esperta e ambiziosa»

Alla vigilia della delicata trasferta contro la Sampdoria, il tecnico dell’Avellino Ballardini ha analizzato in conferenza stampa i temi della sfida, soffermandosi sulle condizioni della squadra e sulle difficoltà dell’impegno di Marassi.

L’allenatore biancoverde ha subito evidenziato l’aspetto fisico e mentale legato al tour de force settimanale: «La terza partita in una settimana è sempre la più difficile. Considerando che 6-7 ragazzi hanno giocato sia a Chiavari che con il Südtirol. La squadra sta bene, l’atteggiamento sarà il solito, la stiamo preparando come al solito».





Ballardini ha poi posto l’accento sul valore dell’avversario, sottolineando l’esperienza e la qualità della Sampdoria: «La Sampdoria ha una rosa molto competitiva, con tanti giocatori di qualità. È un club importante a livello nazionale, ambizioso. Proprio nei momenti di difficoltà possono emergere valori importanti, situazioni che cambiano. Servirà massima attenzione da parte nostra, senza pensare di affrontare una squadra inferiore».

Sul piano personale, l’ex tecnico rossoblù ha ridimensionato ogni possibile suggestione legata al suo passato: «Per me e i miei collaboratori non cambia nulla. Alleniamo l’Avellino e siamo contenti di rappresentare una comunità importante. Andiamo a Marassi contro un grande club, in uno stadio importante, ma per me non cambia nulla, nonostante il mio passato genoano».

Infine, Ballardini ha analizzato la crescita tattica della squadra, evidenziando equilibrio e organizzazione: «La squadra ha raggiunto equilibrio, c’è grande attenzione nel rimanere compatti e proattivi. Quando attacchiamo pensiamo già alla fase successiva, al recupero palla per evitare ripartenze. Vedo una squadra che sa come occupare il campo in ogni momento della gara».