Padova-Palermo, le formazioni ufficiali: le scelte di Andreoletti e Inzaghi

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Padova-Palermo, gara valida per la 32ª giornata del campionato di Serie BKT 2025-2026, in programma alle ore 15 allo stadio Euganeo.

Inzaghi conferma il cambio di sistema e si affida al 4-2-3-1 con Pohjanpalo riferimento offensivo, supportato da Rui Modesto, Palumbo e Johnsen. In mezzo al campo la coppia Segre-Ranocchia, mentre in difesa spazio a Bani e Ceccaroni al centro con Pierozzi e Augello sugli esterni.





Il Padova risponde con un undici offensivo guidato da Andreoletti, con Lasagna e Bortolussi punti di riferimento e Di Mariano pronto a creare pericoli sulle corsie.

Formazioni ufficiali

Padova (4-3-3):

Sorrentino; Belli, Perrotta, Pastina, Capelli; Fusi, Varas, Ghiglione; Di Mariano, Lasagna, Bortolussi.

Allenatore: Andreoletti

A disposizione:

Mouquet, Fortin, Crisetig, Gomez, Seghetti, Boi, Di Maggio, Caprari, Favale, Villa, Giunti, Buonaiuto.

Palermo (4-2-3-1):

Joronen; Pierozzi, Bani, Ceccaroni, Augello; Segre, Ranocchia; Rui Modesto, Palumbo, Johnsen; Pohjanpalo.

Allenatore: Inzaghi

A disposizione:

Gomis, Gomes, Gyasi, Vasic, Giovane, Bereszynski, Le Douaron, Blin, Peda, Corona, Veroli, Magnani.

Arbitro: Marinelli (Tivoli)

Assistenti: Capaldo, Laghezza

Quarto uomo: Renzi

VAR: Giua

AVAR: Di Vuolo