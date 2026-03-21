Padova-Palermo, le formazioni ufficiali: le scelte di Andreoletti e Inzaghi
Sono state diramate le formazioni ufficiali di Padova-Palermo, gara valida per la 32ª giornata del campionato di Serie BKT 2025-2026, in programma alle ore 15 allo stadio Euganeo.
Inzaghi conferma il cambio di sistema e si affida al 4-2-3-1 con Pohjanpalo riferimento offensivo, supportato da Rui Modesto, Palumbo e Johnsen. In mezzo al campo la coppia Segre-Ranocchia, mentre in difesa spazio a Bani e Ceccaroni al centro con Pierozzi e Augello sugli esterni.
Il Padova risponde con un undici offensivo guidato da Andreoletti, con Lasagna e Bortolussi punti di riferimento e Di Mariano pronto a creare pericoli sulle corsie.
Formazioni ufficiali
Padova (4-3-3):
Sorrentino; Belli, Perrotta, Pastina, Capelli; Fusi, Varas, Ghiglione; Di Mariano, Lasagna, Bortolussi.
Allenatore: Andreoletti
A disposizione:
Mouquet, Fortin, Crisetig, Gomez, Seghetti, Boi, Di Maggio, Caprari, Favale, Villa, Giunti, Buonaiuto.
Palermo (4-2-3-1):
Joronen; Pierozzi, Bani, Ceccaroni, Augello; Segre, Ranocchia; Rui Modesto, Palumbo, Johnsen; Pohjanpalo.
Allenatore: Inzaghi
A disposizione:
Gomis, Gomes, Gyasi, Vasic, Giovane, Bereszynski, Le Douaron, Blin, Peda, Corona, Veroli, Magnani.
Arbitro: Marinelli (Tivoli)
Assistenti: Capaldo, Laghezza
Quarto uomo: Renzi
VAR: Giua
AVAR: Di Vuolo