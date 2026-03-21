Padova-Palermo 0-1: cuore rosanero, Bani segna al 93’ in inferiorità

Il Palermo firma un’impresa clamorosa all’Euganeo e porta a casa tre punti pesantissimi battendo il Padova 1-0 al termine di una gara sofferta, nervosa e decisa all’ultimo respiro. A regalare la vittoria è Bani, che al 93’ trova il guizzo decisivo sugli sviluppi di un calcio d’angolo, facendo esplodere la panchina rosanero.

Una partita complicatissima per gli uomini di Inzaghi, rimasti in inferiorità numerica già al 25’ per l’espulsione di Rui Modesto dopo revisione VAR per un intervento duro su Di Mariano. Un episodio che ha cambiato completamente l’inerzia del match, costringendo il Palermo a giocare per oltre un’ora in dieci uomini.





Nonostante l’uomo in meno, i rosanero hanno saputo restare compatti e ordinati, resistendo alla pressione crescente del Padova. Nel primo tempo la gara era stata equilibrata, con occasioni da entrambe le parti, ma dopo il rosso il Palermo ha abbassato il baricentro lasciando campo ai padroni di casa.

Nella ripresa è il Padova a fare la partita: i biancoscudati spingono con continuità, trovano anche il gol con Perrotta poi annullato per fuorigioco e creano diverse occasioni, ma si scontrano con un Palermo attento e determinato, guidato dagli interventi decisivi di Bani e dalle parate di Joronen.

Il Palermo prova a ripartire quando può, ma fatica a trovare precisione negli ultimi metri. Sembra una gara destinata allo 0-0, ma nel recupero arriva l’episodio che cambia tutto: sugli sviluppi di un corner, in un’area affollata, Bani è il più rapido a trovare la deviazione vincente e a firmare il gol partita.

Un successo pesantissimo per il Palermo, arrivato con il cuore, la sofferenza e la capacità di non arrendersi mai, anche nelle difficoltà più estreme.

Tabellino

Padova (4-3-3):

Sorrentino; Belli, Perrotta, Pastina, Capelli; Fusi (57’ Gomez), Varas, Ghiglione; Di Mariano, Lasagna, Bortolussi.

Allenatore: Andreoletti

Palermo (4-2-3-1):

Joronen; Pierozzi, Bani, Ceccaroni (53’ Magnani), Augello; Segre, Ranocchia; Rui Modesto, Palumbo (46’ Peda), Johnsen (76’ Vasic); Pohjanpalo.

Allenatore: Inzaghi

Marcatori:

93’ Bani

Note:

Espulso Rui Modesto (25’).

Ammoniti Ceccaroni, Di Mariano, Pastina.