Si chiude sul 2-1 per la Spagna il primo tempo della finale di Nations League contro il Portogallo. A sbloccare il match è stato Zubimendi al 22′, sfruttando una mischia in area. Pronta la risposta portoghese con il pareggio di Nuno Mendes al 26′. In pieno recupero, però, Oyarzabal riporta avanti le Furie Rosse con un diagonale su assist di Pedri.

Continue Reading