Nations League: la Spagna la spunta sul finale, con la Svizzera finisce 3-2. Pareggia il Portogallo, i risultati finali

Terminano i match di Nations League. Il Portogallo parte bene nel match esterno contro la Croazia: a sbloccare e a portare in vantaggio i portoghesi è la rete di Joao Felix al 33′. Nella ripresa però i padroni di casa la riprendono: Gvardiol al 68′ pareggia. Sotto di una rete la Polonia riesce a riprenderla nella ripresa. La rete di McGinn al 3′ mette il match in discesa per la Scozia che subisce il gol del pari al Piatkowski. Parità e reti inviolate tra Serbia e Danimarca, mentre la Spagna la spunta nel finale grazie al gol di Zaragoza.

Di seguito i finali:

Croazia-Portogallo 1-1.

Polonia-Scozia 1-2.

Serbia-Danimarca 0-0

Spagna-Svizzera 3-2.

Bulgaria-Bielorussia 1-1.

Kosovo-Lituania 1-0.

Lussemburgo-Irlanda del Nord 2-2.

Romania-Cipro 4-1.

Liechestein-San Marino 1-3.