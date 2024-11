Serie C Girone C: Monopoli e Audace Cerignola si dividono la posta, il match termina 1-1. La classifica aggiornata

Termina il match di Serie C Girone C tra Monopoli e Audace Cerignola. Partono meglio gli ospiti. E’ Bianchini ad insaccare la sfera in rete e a sbloccare il match dopo soli 11′. I padroni di casa provano ad alzare il baricentro e ad imbastire occasioni da gol, mentre l’Audace Cerignola si difende. Nella parte finale del primo tempo il Monopoli ha una chiara occasione da gol con Vazquez che da pochi passi divora il gol del pari. Nella ripresa il Monopoli prende campo. Dopo diverse situazioni a favore arriva il gol del pari: Grandolfo al 63′ ristabilisce l’equilibrio. Il match termina 1-1.

CLASSIFICA

Benevento – 29 punti

Audace Cerignola – 26 punti

Potenza – 25 punti

Monopoli – 25 punti

Giugliano – 23 punti

Avellino – 23 punti

Catania – 23 punti

Picerno – 22 punti

Trapani – 21 punti

Sorrento – 21 punti

Crotone – 19 punti

Cavese – 17 punti

Altamura – 16 punti

Casertana – 15 punti

Turris – 14 punti

Foggia – 14 punti

Latina – 14 punti

ACR Messina – 13 punti

Taranto – 9 punti

Juventus U23 – 7 punti