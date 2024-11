Il Secolo: “Sampdoria a Palermo. Fantasia al potere”

Come riportato da Il Secolo XIX in edicola oggi, la Sampdoria si presenta a Palermo con diverse novità tattiche e un cambio di mentalità auspicato da Pietro Accardi e Andrea Sottil. “La Sampdoria da Palermo in poi dovrà avere la faccia di Sottil. E anche la mia,” ha dichiarato Accardi, tracciando la rotta per un cambio di passo dopo le deludenti prestazioni recenti, come quella di Pisa. La squadra dovrà essere più combattiva, concentrata e determinata per superare il momento critico.

IL NUOVO MODULO: SPAZIO AL 4-2-3-1

Durante la sosta, Sottil ha lavorato sul passaggio dal 3-5-2 al 4-2-3-1, un modulo pensato per sfruttare al meglio le qualità di Estanis Pedrola, finalmente pronto a partire titolare. L’esterno spagnolo, reduce da un lungo calvario di infortuni al flessore, ha convinto durante il test con la Primavera e sarà schierato sulla sinistra, dove può esprimere il suo talento negli uno contro uno. “È il momento di vedere la Pedrora,” scrive Il Secolo XIX, sottolineando l’importanza del classe 2003 per dare imprevedibilità e qualità alla fase offensiva.

AKINSANMIRO, L’ESEMPIO DA SEGUIRE

Accanto a Pedrola, l’altra grande speranza è rappresentata da Ebenezer Akinsanmiro, il classe 2005 nigeriano in prestito dall’Inter. Dopo due ottime prestazioni, anche nel crollo di Pisa, Akinsanmiro è stato indicato come esempio per tutta la squadra per la sua fame e il suo coraggio. Nel nuovo modulo, il giovane centrocampista sarà utilizzato come trequartista, con libertà di inserirsi e creare pericoli in area avversaria, un ruolo in cui potrà esprimere al meglio le sue qualità.

Con Coda e Borini indisponibili, sarà Gennaro Tutino a guidare l’attacco blucerchiato. L’ex Cosenza e Salernitana, stimato da Accardi che lo aveva già voluto a Empoli, deve dimostrare di poter fare la differenza anche in una piazza ambiziosa come quella doriana. Nonostante sprazzi di classe in alcune partite, come a Latina, dove ha ricevuto premi per la scorsa stagione, il suo rendimento è stato altalenante. A Palermo, dove ha un passato da ex, Tutino avrà l’occasione per rilanciarsi e prendersi la squadra sulle spalle.

UNA PARTITA CRUCIALE

Con La Gumina unica alternativa in attacco, il peso della fase offensiva ricadrà su Pedrola, Akinsanmiro e Tutino, i giocatori a cui Sottil affida il compito di invertire la rotta. L’obiettivo è chiaro: trasformare questa trasferta in un punto di svolta per rilanciare le ambizioni della Sampdoria e lasciarsi alle spalle le difficoltà di questa prima parte di campionato.