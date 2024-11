Il Secolo: “Sampdoria, scatta l’operazione-Palermo. In mediana si rivede anche Bellemo”

Come riporta Il Secolo XIX in edicola oggi, da oggi pomeriggio la Sampdoria torna al lavoro a Bogliasco per preparare la sfida contro il Palermo. Dopo il ko di Pisa, c’è voglia di rivincita sia nell’allenatore Andrea Sottil che nella squadra, determinati a cambiare rotta. La preparazione sarà intensa, come già accaduto nella settimana precedente, per affrontare un impegno cruciale con una formazione che potrebbe essere ridisegnata nel nuovo modulo 4-2-3-1.

ASSENZE PESANTI

La Samp dovrà fare i conti con importanti assenze. Il capitano Bereszynski, infortunatosi al quadricipite durante la Nations League con la Polonia, sarà fuori per almeno 2-3 mesi. Anche Massimo Coda, fermo per una lesione al flessore della coscia destra, e Fabio Borini, alle prese con un affaticamento, non saranno disponibili. Borini punta al rientro per il match contro il Catanzaro. A centrocampo mancano Vieira e Girelli, ma il reparto resta comunque ricco di alternative.

I CANDIDATI PER LA MEDIANA

Nel nuovo 4-2-3-1, le maglie a centrocampo saranno due, con Meulensteen sicuro del posto. Per affiancarlo, sono in corsa Bellemo, Kasami e Yepes. Bellemo, che finora ha giocato prevalentemente da mezzala, è stato provato accanto a Meulensteen nel test contro la Primavera e potrebbe essere scelto per garantire maggiore equilibrio tattico. Tuttavia, Kasami, più offensivo e con grande carisma, rappresenta una valida opzione, forte del suo senso del gol e della capacità di giocare anche sulla trequarti. Anche Yepes potrebbe trovare più spazio nel nuovo modulo, nonostante il suo profilo sia più simile a quello di Meulensteen.

I RUOLI AVANZATI

Per il reparto offensivo, Benedetti e Akinsanmiro sono stati provati in posizione più avanzata. Entrambi potrebbero essere impiegati come trequartisti, sfruttando le loro caratteristiche tecniche e la capacità di inserirsi negli spazi.

Con un modulo pensato per sfruttare al meglio le doti di Akinsanmiro e Pedrola, Sottil spera di trovare la giusta alchimia per affrontare il Palermo e lasciarsi alle spalle le difficoltà delle ultime settimane. Il lavoro tattico e le scelte tecniche di questa settimana saranno fondamentali per cercare di tornare a fare punti e rilanciare le ambizioni blucerchiate.