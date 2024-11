Tuttosport: “Sampdoria, caccia all’attaccante: Brunori il sogno, Cerri e Gytkjaer le alternative”

La Sampdoria si prepara a un calciomercato di gennaio infuocato, con l’obiettivo di rinforzare l’attacco per puntare alla promozione in Serie A. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il direttore sportivo Pietro Accardi avrebbe già individuato due nomi principali per il reparto offensivo: Alberto Cerri e Christian Gytkjaer. Ma il vero sogno dei blucerchiati resta Matteo Brunori del Palermo.

Le opzioni: Cerri e Gytkjaer

Accardi ha messo nel mirino Alberto Cerri, 28 anni, attualmente ai margini del progetto del Como sotto la guida di Cesc Fabregas. L’attaccante potrebbe rappresentare un rinforzo d’esperienza e fisicità per i blucerchiati. Altro nome caldo è quello di Christian Gytkjaer, 34enne danese in forza al Venezia, in scadenza di contratto a giugno, che ha già dimostrato di saper fare la differenza in Serie B vincendo il campionato con Monza e Venezia.

Il sogno proibito: Matteo Brunori

Il nome più intrigante, però, è quello di Matteo Brunori, centravanti del Palermo che, stando a Tuttosport, potrebbe lasciare la Sicilia a gennaio. Dopo aver trascinato i rosanero con numeri impressionanti — 29 gol in Serie C nel 2021/22, 20 in B nel 2022/23, e 17 nella scorsa stagione — Brunori sarebbe in una situazione complicata con il club siciliano. Descritto come “separato in casa”, l’attaccante italo-brasiliano potrebbe rappresentare il colpo perfetto per rilanciare le ambizioni della Sampdoria.

Il blasone della Sampdoria come carta vincente

Nonostante la concorrenza, la Sampdoria potrebbe giocarsi le sue carte puntando sul proprio blasone e sul progetto a lungo termine che mira a riportare il club in Serie A. Un’operazione che, se concretizzata, farebbe del mercato invernale blucerchiato un punto di svolta nella corsa alla promozione. Con gennaio alle porte, la Samp è pronta a sfidare il mercato, con l’obiettivo di assicurarsi il bomber che potrebbe fare la differenza.