Nasce l’Union Brescia: Pasini guida il rilancio, obiettivo la Serie B in tre anni

Dal fallimento alla rinascita, Brescia riparte dal calcio con un nuovo progetto ambizioso. Si chiama Union Brescia srl il club che eredita la passione di 114 anni di storia biancazzurra, con l’obiettivo dichiarato di riportare il calcio che conta in città. Come scrive Gian Paolo Laffranchi su La Gazzetta dello Sport, è ufficiale il nuovo nome della società, così come il trasferimento della sede in città e il via libera ricevuto dalla Figc.

Alla guida del progetto c’è Giuseppe Pasini, ex presidente della Feralpisalò, che ha deciso di spostare l’intera struttura del club – dalla rosa allo staff tecnico, passando per il settore giovanile – nel capoluogo bresciano. Una scelta simbolica anche nella data: la presentazione è avvenuta il 17 luglio, esattamente nel giorno in cui, nel 1911, nacque il Brescia Calcio.

Secondo quanto riportato da Laffranchi sulla Gazzetta, è stato il Comune di Brescia a promuovere e favorire la nascita del nuovo progetto, grazie alla determinazione della sindaca Laura Castelletti: «Ho invitato Pasini a prendere un caffè a casa mia e dopo 38 giorni siamo qui a celebrare un nuovo inizio». Forte anche il messaggio del nuovo patron: «Non sarà il Brescia di Pasini, ma il Brescia dei bresciani – ha detto commosso –. “Union” perché vogliamo unire: riportare le famiglie allo stadio e puntare sui giovani, come già fatto a Salò».

L’obiettivo è ambizioso: salire in Serie B entro tre anni, con la speranza di poter accorciare i tempi. La squadra inizierà oggi il ritiro a Piamborno, in Valle Camonica, come conferma ancora Laffranchi sulla Gazzetta dello Sport, e potrà contare su una solida base tecnica e organizzativa, oltre che sul sostegno della piazza, chiamata a essere il 12° uomo in campo.

«Ringrazio gli imprenditori e gli sponsor che ci hanno creduto – ha concluso Pasini –. E anche i tifosi che ci hanno seguito a Salò: ora abbiamo bisogno dell’entusiasmo di tutta Brescia».