Gazzetta dello Sport: “L’Empoli vuole Peda. Corona-Reggiana, tutte le trattative del giorno in Serie B”

Manca solo l’ultimo controllo documentale da parte della casa madre del City Football Group, ma l’operazione può considerarsi chiusa: Antonio Palumbo è un nuovo giocatore del Palermo. Come scrive Nicola Binda su La Gazzetta dello Sport, il trequartista lascia il Modena in cambio di Francesco Di Mariano, più un conguaglio economico, in un’operazione che soddisfa entrambe le società.

Per il club emiliano si tratta di un colpo di rilievo: Di Mariano andrà a completare le corsie esterne insieme a Zampano, un’accoppiata che permette alla squadra di Sottil di alzare il livello delle proprie ambizioni in vista della prossima stagione. Secondo quanto riporta Binda sulla Gazzetta, il Modena ha praticamente chiuso il proprio mercato in entrata con un’operazione di spessore tecnico e tattico.

Intanto si muovono anche le dirette concorrenti. La Reggiana del presidente Carmelo Salerno, molto attiva sul mercato, ha definito l’arrivo di Rover dal Südtirol e ha bloccato Giacomo Corona, giovane attaccante di proprietà del Palermo, reduce da una stagione positiva a Pontedera. Come evidenzia ancora Nicola Binda su La Gazzetta dello Sport, il classe 2004 è seguito da diversi club, ma il club emiliano è in netto vantaggio.

Il Pescara, invece, ha riportato in Italia Corbo (reduce dall’esperienza in Canada al Montreal), ha fatto firmare lo svincolato Olzer per due anni e ha prelevato il giovane Graziani dalla Roma. Calò del Cesena resta un obiettivo. A proposito di ex Brescia, anche Besaggio ha trovato sistemazione: dopo le visite mediche, sarà annunciato oggi dall’Avellino.

Il Cesena, già molto attivo con gli arrivi di Bisoli e Zaro, vuole ora rinforzare l’attacco: ha chiesto informazioni al Modena per Abiuso, rientrato alla base dopo il prestito alla Sampdoria. Sul fronte esterni, il Padova è alla ricerca del sostituto di Corrado, passato al Frosinone: sfumata la pista Cotali (Modena), il nuovo obiettivo è Sala del Como. Il Catanzaro, infine, punta a chiudere entro domenica l’acquisto del giovane Rispoli, sempre dal Como.

Chiude Binda sulla Gazzetta con un’indiscrezione legata al Palermo: l’Empoli avrebbe manifestato interesse per Peda, difensore classe 2002 tornato in rosanero dopo il prestito alla Juve Stabia. Un profilo che Guido Pagliuca conosce bene e che potrebbe tornare utile nella ricostruzione difensiva toscana.