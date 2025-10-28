Muore un 81enne su carrozzina elettrica: coinvolto il portiere dell’Inter Josep Martinez

Tragedia a Fenegrò, in provincia di Como, a pochi chilometri da Appiano Gentile. Josep Martinez, secondo portiere dell’Inter, è rimasto coinvolto in un incidente mortale in cui ha perso la vita un uomo di 81 anni a bordo di una carrozzina elettrica.

Secondo le prime ricostruzioni, l’anziano avrebbe accusato un malore mentre percorreva la strada, invadendo la corsia opposta proprio nel momento in cui sopraggiungeva l’auto guidata da Martinez. L’impatto è stato inevitabile.

Il calciatore si è immediatamente fermato per prestare soccorso, visibilmente sotto shock. Sul posto sono intervenuti elisoccorso, ambulanza e carabinieri, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare: nonostante i tentativi di rianimazione, l’81enne è deceduto sul posto.

La dinamica dell’incidente è ora al vaglio delle autorità competenti, che stanno raccogliendo tutte le testimonianze per ricostruire con esattezza quanto accaduto.

Un episodio drammatico che ha scosso profondamente la comunità locale e il mondo del calcio, con l’Inter che ha espresso la propria vicinanza a Martinez e ai familiari della vittima.