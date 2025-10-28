Palermo da record: è la regina degli stadi di Serie B con oltre 32 mila tifosi a partita

Una Serie B che non smette mai di stupire, dentro e fuori dal campo. Gli spalti raccontano di un campionato vivo, appassionato e sempre più partecipato, con piazze storiche e tifoserie che fanno la differenza. Ma su tutte, ancora una volta, brilla Palermo.

Secondo i dati forniti da StadiaPostCards.com, il club rosanero domina la classifica degli spettatori totali e medi della Serie B: 160.267 presenze complessive in cinque partite casalinghe, per una media impressionante di 32.053 tifosi a incontro. Numeri che non solo confermano il “Renzo Barbera” come lo stadio più caloroso della cadetteria, ma lo collocano anche tra i più affollati dell’intero panorama calcistico italiano.

Dietro il Palermo si piazza la Sampdoria con 116.765 spettatori complessivi (media di 23.353), mentre il Bari completa il podio con una media di 12.110 tifosi a partita. Seguono Cesena e Modena, entrambe oltre quota 10.000.

Il dato rosanero impressiona per continuità e partecipazione: ogni gara interna si trasforma in una festa popolare, con il Barbera che si conferma un valore aggiunto per la squadra di Alessio Dionisi. L’effetto casa è evidente e, come dimostrano le statistiche, incide sul rendimento stagionale dei siciliani, spinti da un pubblico che non ha mai smesso di credere.

Alle spalle del Palermo, il calore del Sud continua a pesare anche in termini di presenze: oltre al Bari, il Catanzaro (9.243 di media) e l’Avellino (9.738) confermano la forza delle piazze meridionali.

Nel complesso, la Serie B si conferma un campionato dal grande richiamo popolare, capace di muovere centinaia di migliaia di tifosi ogni settimana. Ma i numeri parlano chiaro: la capitale della passione, almeno per ora, è una sola — Palermo.