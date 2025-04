Morte Papa Francesco: anche il calcio argentino si ferma in memoria del Pontefice

L’AFA (Associazione Calcio Argentino) segue le orme della FIGC e rinvia le partite odierne in memoria di Papa Francesco, morto nelle prime ore di oggi, lunedì 21 aprile. Nato a Buenos Aires nel 1936, il Pontefice non ha mai nascosto il suo amore per il San Lorenzo, il cui presidente, Marcelo Moretti, ha dichiarato ai microfoni di Ilovepalermocalcio.com di volerlo ricordare intitolandogli lo stadio.

Escl. Pres. San Lorenzo piange Papa Francesco: «Il suo tifo era motivo di orgoglio. Intitoleremo a lui il nuovo stadio».

Anche in Argentina, la decisione della massima associazione calcistica coinvolge sia i professionisti sia i dilettanti. Le partite verranno recuperate nella giornata di martedì, con alcuni cambiamenti d’orario già ufficializzati.