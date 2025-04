Avellino, la clamorosa coincidenza: ogni promozione fatale per un Papa

Sabato scorso l’Avellino ha vinto il campionato del Girone C di Serie C, tornando così in Serie B dopo sette anni. Sui social, in seguito alla morte odierna di Papa Francesco, alcuni tifosi hanno fatto notare un’incredibile e clamorosa coincidenza che ha a che fare con le promozioni del club campano:

– nel 1958 muore Pio XII e l’Avellino viene promossa in Serie C;

– nel 1963 muore Giovanni XXIII e L’Avellino ritorna in Serie C dopo la retrocessione dell’anno precedente;

– nel 1978, anno della morte di Paolo VI, Giovanni Paolo I, durò solo un mese e venne sostituito da Giovanni Paolo II. E in estate l’Avellino festeggiò la promozione in Serie A;

– nel 2005 muore Karol Wojtyla e i “lupi” vinsero i playoff di Serie C contro il Napoli, salendo dunque in cadetteria.

Infine, nel 2013, Benedetto XVI non è morto fisicamente ma lasciò l’incarico, mettendo fine al suo conclave. E in quell’anno arriva un’altra promozione dell’Avellino in Serie B.