Schira: “34ª giornata Serie B, club divisi sulla data del recupero. Intorno alle 18 altra riunione”

Il Consiglio di Lega Serie B si è riunito alle ore 15 per riprogrammare la 34esima giornata di campionato, oggi rinviata per onorare la scomparsa di Papa Francesco. Se la Lega Serie A e la Lega Pro hanno spostato le gare odierne a mercoledì 23 aprile, questo scenario non è possibile per la cadetteria, in quanto venerdì 25 aprile andrà in scena la 35esima giornata, mentre giovedì 1 maggio si disputerà il 36esimo turno.

Per cui, si sarebbe pensato di recuperare le partite di oggi il 12 maggio, subito dopo la fine di quella che sarebbe la 38esima e ultima giornata di campionato. Una possibilità che – riporta Nicolò Schira su X – crea divisione tra i club di Serie B: c’è chi spinge per recuperare le partite odierne il prima possibile e chi invece caldeggia di recuperarli a fine campionato. Intorno alle 18 di stasera è prevista un’altra riunione per cercare di trovare una soluzione.

