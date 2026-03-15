Giornale di Sicilia: “Johnsen il più pericoloso, Rui Modesto spaesato, Pohjanpalo stavolta stecca. Le pagelle di Monza-Palermo”

Il Giornale di Sicilia, nelle pagelle firmate da Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, analizza le prestazioni dei rosanero dopo la sconfitta per 3-0 contro il Monza. Nel giudizio riportato dal Giornale di Sicilia, emerge la prova di Johnsen, indicato come il migliore tra i giocatori del Palermo. Le valutazioni del Giornale di Sicilia, firmate da Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, evidenziano invece diverse difficoltà per la squadra di Inzaghi, soprattutto nella ripresa. Di seguito le pagelle complete riportate dal Giornale di Sicilia.

Palermo





Joronen 5,5

Addossargli colpe per i gol sarebbe ingeneroso, però stavolta non trasmette la solita sicurezza. Nella ripresa, ad esempio, può bloccare facilmente una palla che arriva dalla bandierina e invece sceglie i pugni.

Peda 5,5

Inizia tampinando forte Hernani. Esce alto e prova a sporcargli tutti i palloni, anche con successo. Sul primo gol poco da rimproverargli, sul secondo manca anche lui. E subito dopo va fuori.

Magnani 6

Con lui si passa a quattro. Non demerita, prova anche a dare un contributo in avanti.

Bani 5,5

Giornata complicata, perché trova due attaccanti sgamati che sanno difendere la palla con il fisico. Se la cava con il mestiere, ma sbarella nell’azione del raddoppio. Esce alto, subisce il lavoro di Petagna e il Monza segna.

Ceccaroni 6

Non deraglia mai e va vicino anche al gol con una bella volée di sinistro che trova pronto Thiam. Sotto di due gol e con un giallo sul groppone, la sostituzione è scontata.

Johnsen 6,5

Alla fine è il migliore. Entra nel modo giusto, guizzi interessanti, una traversa con un gran destro da fuori che avrebbe meritato miglior sorte e un’altra conclusione che esalta Thiam.

Pierozzi 6

Fin quando c’è lui, Azzi sembra un giocatore normale. Finisce con l’annullarsi con chi sta di fronte, non va in difficoltà nemmeno quando il dirimpettaio lo punta in velocità. Insomma, la gamba c’è. Fuori a sorpresa.

Rui Modesto 5

Debutto choc. Spaesato e soprattutto assente quando Azzi sfreccia come una Mercedes di F.1 nell’azione che porta al secondo gol. Dopo non si riprende più.

Segre 6

Il primo tiro è suo, così come è sua la prima palla gol. Peccato che il suo colpo di testa sia troppo centrale. Generoso come sempre, talvolta però corre un po’ a vuoto. Sostituito quando c’è da tentare il tutto per tutto.

Vasic 5

Non aggiunge niente, come un pittore a cui sono finiti i colori.

Ranocchia 5,5

La cosa migliore è la palla di prima che finisce sulla testa di Segre. La quantità c’è, ma stavolta gli manca un po’ di sostanza. Piantato nell’azione del terzo gol, rimedia anche un giallo pesante che gli costerà la partita di dopodomani con la Juve Stabia.

Augello 6

È sempre propositivo e dimostra anche di avere ancora tanta benzina. Un difetto c’è: gli manca sempre l’ultima giocata. Ed è un delitto perché un paio di volte era arrivato a pochi passi da Thiam.

Le Douaron 5

Bene all’inizio con sgroppate utili e palloni recuperati. Poi a poco a poco finisce sulla lista degli invisibili. E infatti va in panchina.

Corona 5

Stesso discorso di Vasic, fa poco per farsi vedere.

Palumbo 5,5

Inizia a sinistra, poi torna a destra. Fatica a trovare la posizione e anche ad accendersi. Più quantità che qualità, il giallo rimediato presto probabilmente lo limita.

Pohjanpalo 5

Anche stavolta resta a secco contro una big. Giornata difficile, riceve pochi palloni ma anche lui fa poco per trovarne di buoni. L’occasione migliore quasi sul gong, ma il tiro è debole.

Allenatore Inzaghi 5

Il Palermo del primo tempo era la sua squadra, quello del secondo no. Ci mette anche di suo con la sostituzione Pierozzi-Rui Modesto che finisce per esaltare Azzi. Si gioca tutte le frecce che ha in panchina, la sensazione che se ne ricava però è solo confusione.

Arbitro Doveri 6

Fa capire subito che non tollera proteste, dirige con il piglio giusto e ammonisce quando non può esimersi. Un fallo fischiato a Peda, però, non c’era e per Pohjanpalo si era aperta una prateria.