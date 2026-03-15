Giornale di Sicilia: “Troppo Monza per il Palermo. Fine dei sogni… proibiti”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 15, 2026
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Il Giornale di Sicilia, nell’analisi firmata da Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, racconta la pesante sconfitta del Palermo sul campo del Monza, un risultato che rischia di complicare la corsa alla promozione diretta. Nel commento di Luigi Butera pubblicato dal Giornale di Sicilia, il doppio confronto tra le due squadre viene paragonato a un set tennistico: 3-0 all’andata al Barbera e 3-0 al ritorno al Brianteo, per un complessivo 6-0 che fotografa il divario negli scontri diretti.

Secondo Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, la sconfitta maturata a Monza pesa ancora di più perché arriva a otto giornate dalla fine e riporta il Palermo a sei punti dal secondo posto, distacco che diventa di fatto sette considerando gli scontri diretti sfavorevoli. Il Giornale di Sicilia, nell’analisi di Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, sottolinea anche come la frenata dei rosanero abbia favorito il Frosinone, che ha guadagnato terreno in classifica.


Nel racconto del Giornale di Sicilia, la partita ha avuto due volti. Il Palermo ha disputato un primo tempo aggressivo e ben interpretato, creando alcune occasioni importanti come il tiro di Ceccaroni e il colpo di testa di Segre. Tuttavia, come evidenzia Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, il gol di Petagna al primo vero tiro del Monza ha cambiato l’inerzia della gara.

Il Giornale di Sicilia, nell’articolo firmato da Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, evidenzia anche le difficoltà dei rosanero negli scontri diretti contro le squadre di vertice. Finora il Palermo non è riuscito a vincere contro le tre formazioni che lo precedono in classifica, un dato che potrebbe pesare anche in ottica playoff.

Nel secondo tempo, racconta il Giornale di Sicilia, il Palermo ha perso aggressività e ha concesso il raddoppio al Monza con Ciurria su azione costruita da Azzi. La squadra di Inzaghi ha poi tentato il tutto per tutto passando a un assetto offensivo, ma senza riuscire a riaprire la partita.

Nell’analisi del Giornale di Sicilia, firmata da Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, il terzo gol di Colombo nel finale ha chiuso definitivamente i conti, replicando il risultato dell’andata e lasciando ai rosanero una lezione da non dimenticare.

Il Giornale di Sicilia conclude sottolineando come per il Palermo sia ora fondamentale reagire immediatamente: tra pochi giorni al Barbera arriverà la Juve Stabia e per la squadra di Inzaghi ripartire con una vittoria diventa obbligatorio per restare agganciata alla corsa promozione.

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